Mann dømt for å ha skutt bartender på restaurant

En mann er dømt til fengsel for å ha løsnet skudd på en restaurant i Stavanger sentrum.

En 36 år gammel mann er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ett år og ti måneders fengsel etter å ha løsnet et pistolskudd på en restaurant i Stavanger i 2020.



En bartender ble truffet i halsen av skuddet som gikk av ved et uhell.

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt natt til fredag 18. desember i 2020.

36-åringen er dømt for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.» Skuddet gikk av da mannen skulle rette på en pistol han hadde i lommen, skriver Stavanger Aftenblad.

Skuddet traff bartenderen, som var i ferd med å stenge restauranten Los Tacos for kvelden. 36-åringen dømmes også for å ha båret et ladd våpen på offentlig sted.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Oddbjørn Søreide.