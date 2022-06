30 minutter etter dette bildet ble tatt, smalt det

– Jeg har ikke sovet særlig mye. Det er mange tanker, og jeg får flashbacks fra alt som skjedde den kvelden, sier Jeffrey Javellana.

Det knuste glasset. Panikken på dansegulvet. Blodet på gulvet.

– Det kan komme mens jeg ligger i sengen og prøver å sove, eller mens jeg kjører bil, sier han.

Søndag ble tankekjøret så ille, at han måtte reise på legevakten midt på natten.

PREGET: Jeffrey Javellana havnet midt i kaoset lørdag kveld. Det har fått konsekvenser. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Den spesielle lyden

Dagen før den store dagen er det hektisk planlegging. Antrekkene ferdigstilles, opptreden koordineres og sminken prøvelegges.

På kvelden når alt er i boks, bestemmer Javellana seg for å ta et par glass på London pub i Oslo med tre venner.

Køen er lang, men ventetiden er heldigvis kort. Javellana rekker å ta en rask selfie, før de setter seg rundt et bord nede i kjelleren.

– Jeg tok det ganske rolig, for jeg hadde jobbet så mye med forberedelsene. Jeg planla at jeg skulle stikke hjem i 2-tiden, for å være opplagt dagen etter, sier han.

De drikker, snakker og blir kjent med noen nye, før de bestemmer seg for å ta turen opp til overetasjen. Der sprenger musikken fra høyttalerne for et svett og folksomt dansegulv.

– Jeg pleier alltid å sitte i sofaen ved vinduet, men denne kvelden var den opptatt. Jeg ble stående litt lenger inn i lokalet i stedet, noen meter vekk fra vinduet, sier han.

Plutselig overdøver en høy lyd bassen i lokalet.

– Lyden var spesiell, men jeg trodde først at det var konfetti eller fra røykmaskinen. Etter noen sekunder hørte jeg lyden igjen, og da begynte folk å skrike.

SLO ALARM: Kort tid etter de først skuddene ble avfyrt, ble gatene lyst opp av blålys ved CJ. Hambros plass. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tre kaotiske minutter

Glasset fra vinduet spruter inn i lokalet. «En mann skyter!», hører Javellana noen rope.

Han er usikker på i hvilken rekkefølge ting skjer de neste tre minuttene.

– Folk får panikk, flere begynte å løpe. Alt skjedde så raskt.

Lyset i lokalet blir slått av, og noen legger seg i dekning på gulvet.

– Plutselig ser jeg en mann rett foran meg på gulvet. Han har blitt skutt og har masse blod på overkroppen. Jeg innså at vi måtte løpe for livet, sier han.

Javellana mister oversikt over vennene i kaoset, men finner dem igjen og løper ned i kjelleren.

– Toalettet var fullt, kjelleren var stappet og nødutgangen var stengt. Det eneste jeg kunne tenke på var at vi måtte finne et sted som var trygt. Så fikk vi hjelp av vaktene til å komme oss ut en «hemmelig» bakvei, sier Javellana.

De flykter fra stedet uten å snakke med hverken politi eller helsepersonell.

– Jeg var altfor redd og utrygg. Jeg visste ikke hvor gjerningspersonen var og da jeg løp var jeg redd for å bli skutt bakfra.

MASSESKYTING: Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 skadd ved baren Per på hjørnet og London pub, som et utested for skeive. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Folk er redde

Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 mennesker skadd, etter at Zaniar Matapour (43) skjøt mot folkemengder på CJ. Hambros plass i Oslo.

Selv om gjerningspersonen er pågrepet og fengslet, sitter redselen fortsatt i mange, forteller bistandsadvokat Christian Lundin.

– Folk er blitt redde for å være i store folkemengder og for skarpe lyder. De har mareritt og får flashbacks, sier Lundin til TV 2.

Han representerer de som ble skadd i masseskytingen, men har ikke fullstendig oversikt over hvor mange klienter han har. Lundin sier han fortløpende blir kontaktet av folk som var på stedet og som ønsker bistand.

Han opplever at hans klienter takler det de har vært gjennom svært ulikt.

– Jeg hører på noen at de har store problemer, og strever med det de har opplevd. For andre vil det ta tid å skjønne hva de har vært med på, sier han.

BEHOV: For Jeffrey meldte behovet for støtte og hjelp seg raskt etter hendelsen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det var flaut

Jeffrey Javellana og en av vennene flyktet fra London pub til hotellet de hadde tatt inn på i anledning Pride. Etter noen knappe timers søvn, våknet de til meldinger fra venner og bekjente som ville forsikre seg om at de var i live.

Selv om Javellana føler seg heldig som ikke ble fysisk skadd, sitter inntrykkene fortsatt igjen.

– Jeg sover dårlig og har lite matlyst. Flashbackene kaster meg tilbake til den kvelden, og jeg har grått mye, sier han.

Javellana har ringt Mental Helse sin hjelpetelefonen. Natt til mandag reise han også på legevakten.

– Det var flaut å komme dit, siden jeg ikke var skadd. Men jeg fikk en klem, støtte og en fin samtale, sier Javellana.

Han er i skrivende stund sykmeldt fra jobben som helsefagarbeider i Kongsberg etter lørdag.

TIDLIGERE: Jeffrey viser frem bilder av noen av antrekkene som han har brukt under tidligere Pride-feiringer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Javellana håper at alle andre som har det vanskelig nå, også tar sine egne følelser på alvor. Han er særlig bekymret for at de som er fra andre kommuner enn Oslo, ikke skal få hjelp og oppfølging.

– Jeg håper at andre som føler seg utrygge, redde eller triste i etterkant av dette også ber om hjelp og får det.

Ifølge Mental Helse er det ikke bare personene som ble direkte berørt, som sliter i etterkant av lørdagens masseskytning.

Trenger du noen å snakke med? Bor du i Oslo? Oslo kommune har satt sine psykososiale kriseteam i beredskap. Ta kontakt med kriseteamene på legevakten i Storgata 40, eller ved å ringe 23 48 70 90.

Kriseteamet på legevakten bistår med å dempe akutte krisereaksjoner og gir råd om hvordan ivareta seg selv og de rundt seg den nærmeste tiden. De som har behov for det kan få flere samtaler.

De som har vært veldig tett på hendelsen, eller som har mistet noen, vil få ett oppfølgingstilbud i sin bydel/kommune.

Kriseteamene i bydelene kan tilby oppfølging over en lengre periode.

Hjelpen som gis er gratis og det er ikke behov for henvisning.

I tillegg har bydelene ulike tiltak, blant annet lavterskeltilbud hvor innbyggerne kan komme for å få samtale med kriseteam. Bor du i en annen kommune? Mental Helse kan kontaktes på telefon 116 123 eller via chat.

Kirkens SOS kan kontaktes på: 22 40 00 40.

Personer som ikke bor i Oslo kan også kontakte hjelpeapparatet i sin kommune. Kilde: Helseetaten Oslo / Helse Norge

Opplever stor pågang

Organisasjonen Mental Helse opplever en betydelig større pågang hos sin døgnåpne telefontjeneste og chat siden lørdag.

– Det er cirka hundre flere personer som tar kontakt i døgnet, og det er langt flere enn vi er vant til. Mange har behov for å snakke om skyteepisoden. Folk er redde og synes det er skremmende at noe sånt kan skje, sier daglig leder Aslaug Timland Dale i hjelpetelefonen.

Pågangen har økt såpass at organisasjonen ikke har kapasitet til å kunne svare alle.

– Det bekymrer oss at vi ikke kan hjelpe alle når vi ser at det er et behov. I etterkant av en sånn hendelse er det kjempeviktig å ha noen å snakke med slik at man kan gjøre om tankekjøret oppe i hodet til ord, sier Timland Dale.

Hun peker på at skeive, som ikke har vært åpen om egen legning til venner og familie, kan ha et særlig behov for et døgnåpent lavterskeltilbud hvor man snakke med noen og samtidig være anonym.

ÅRLIG ANTREKK: Jeffrey Javellana har spart på hvert eneste antrekk siden han begynte å feire Pride. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer Jeffrey Javellana var på London Pub under skyteepisoden. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer

– Trygghet er det viktigste

I leiligheten i Kongsberg viser Jeffrey Javellana frem det som skulle vært årets Pride-antrekk. For han starter forberedelsene lenge før selve dagen hvert eneste år.

Han er opprinnelig fra Filippinene og leder en en LBGTI-gruppe for norsk-filippinere som feirer sammen.

Derfor ble også den dobbelte avlysningen et hardt slag.

– Jeg hadde gledet meg utrolig til feiringen, så det var en stor skuffelse. Samtidig forstår jeg avgjørelsen, for trygghet er det viktigste, sier Javellana.

Frem til neste feiring, planlegger han å jobbe med sin egen trygghetsfølelse.

ÅRETS: Dette skulle vært årets antrekk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg skal være masse ute og omgi meg med venner. Selv om det vil ta tid å komme tilbake til normalen etter dette, prøver jeg å se positivt på det, sier han.

For Javellana ble lørdagen en påminnelse om at livet er skjørt.

– Vi må prøve å leve livet til det fulle, for det kan vare kort. Gjøre vårt beste og ta vare på venner og familie. Si «jeg elsker deg» litt oftere, sier han.