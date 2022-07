Carrie forstår ikke at mødre kan støtte abort

På de store slettene øst for Rocky Mountains flytter Carrie Stadheim og ektemannen Jeremy en saueflokk fra en beitemark til en annen.

De avskjærer den hvite klyngen med pickupen. Hopper ut. Klapper og hoier de firbeinte av gårde til en beiteflekk, som sola fortsatt ikke har svidd gul og drøvtyggerne ikke har satt tennene i.

Sauebruket til norskamerikanerne ligger på delstatsgrensen mellom Nord-Dakota og Sør-Dakota.

PÅ GRENSA: Gården til Stadheim-familien ligger på delstatsgrensa mellom Sør-Dakota og Nord-Dakota. Foto: FOTO: Fredrik Kalstveit

Hvorvidt gresset er grønnere på den andre siden, er ikke lett å se inne på grensetomten, men store endringer har skjedd på hver side av grenselinja de siste dagene – i hvert fall for oss tobeinte.

I Sør- Dakota er aborter nå forbudt. I Nord-Dakota kan kvinner – inntil videre – fortsatt oppsøke abortklinikker. Men en endring er ventet også der, innen de neste 30 dagene.

– Jeg har ikke satt meg veldig godt inn i de juridiske teknikalitetene av opphevelsen av Roe mot Wade, men jeg er glad for at abort nå blir ulovlig, sier Carrie Stadheim, som også jobber som journalist for landbruksavisen Tri-State Livestock News.

Lokalt selvstyre

For Stadheim er opphevelsen av den 49 år gamle høyesterettskjennelsen en seier for det lokale selvstyret.

– På generelt grunnlag er jeg glad for at politiske avgjørelser kommer nærmere folket. I mitt hode er det riktig at folket, eller i det minste folkevalgte politikere i delstatsforsamlingene, avgjør abortspørsmålet.

En Pew-undersøkelse fra tidligere i år viste at 61 prosent av alle amerikanere støtter kvinners rett til å ta abort «under alle omstendigheter» eller «under de fleste omstendigheter».

Men det er store regionale forskjeller. I både Nord-Dakota og Sør-Dakota svarte 50 av innbyggerne at de var abortmotstandere i en lignende undersøkelse. 47 prosent sa at abort «hovedsakelig» burde være lov.

I tillegg til at det er store forskjeller mellom delstatene, er det store forskjeller innad i delstatene, særlig mellom by og land.

– Flesteparten jeg kjenner i lokalmiljøet er «pro life», sier Stadheim, som beskriver hjemstedet sitt som «svært landlig, selv til Dakota-delstatene å være».

Stadheim sier at hun tror det er flere grunner til at det er større abortmotstand på bygda. Hun peker på at distriktsfolk i USA ofte er kristne og konservative. I tillegg tror hun det har noe å si at de driver med husdyrhold.

STOLT MOR: Carrie Stadheim har født fem barn. Hun har vanskelig for å forstå at mødre kan være aborttilhengere. Foto: Fredrik Kalstveit

– Vi lever tett på liv og død. Vi ser kalver og lam fødes. Vi sjekker babykalver med ultralyd. Hver dag, hele året, er vi vitne til natures utfoldelse.

Fembarnsmor

Stadheim har født fem barn. I tillegg har hun et bonusbarn med ektemannen Jeremy. Hun tror også den opplevelsen har formet abortsynet hennes.

– Jeg har nok alltid vært imot abort, men jeg fikk en sterkere tilknytning til saken etter at jeg ble mor selv. Jeg har vanskelig for å fatte at enkelte mødre, som selv har holdt sitt eget skaperverk i hendene, kan være for abort. Det er rett og slett vanskelig for meg å forstå.

Hun sier samtidig at hun ikke fordømmer kvinner som velger å ta abort.

– Det er ikke slik at jeg ser på dem som dårlige mennesker. Jeg synes bare det er synd at de velger den løsninger.