Piloten fikk et illebefinnende – passasjer måtte lande flyet

Florida-mannen Darren Harrison har ofte tenkt på hva som skjer dersom en pilot får helseproblemer under en flyvning. Nylig opplevde han sitt største mareritt på vei hjem fra Bahamas.

«Jeg har en alvorlig situasjon her. Piloten min har blitt bevisstløs, og jeg har ingen idé om hvordan man flyr et fly.»

Dette var den første meldingen som tikket inn på flyradioen fra passasjer Darren Harrison under en flytur fra Bahamas til Florida.

Piloten om bord i det lille flyet hadde fått et illebefinnende og det var ingen som styrte flyet. Da måtte Harrison selv ta over rattet for å nødlande flyet, skriver CNN.

Ingen flyerfaring

Harrison var på vei hjem fra en fisketur i Bahamas, og det var tre personer om bord i flyet: passasjer Harrison, piloten og en venn av piloten.

Etter en stund forteller piloten at han ikke føler seg bra, har vondt i hodet og føler seg svimmel.

Harrison spør kjapt hva han ønsker at de skal gjøre, men da blir det stille fra piloten – han responderte ikke lenger på det de sa.

Da gikk Harrison frem i flyet og så at nesen på flyet pekte mer og mer nedover og skjønte at han måtte gjøre noe kjapt. Hvis ikke kom de til å dø.

Harrison hadde ingen flyerfaring fra før, men tok over styringen på flyet og koblet seg opp på flyradioen.

– Du gjør det du må for å kontrollere situasjonen. Hvis ikke dør du, sa Harrison i et intervju med Today.

I andre enden av radioen fikk han kontakt med flygeleder Robert Morgan, som også er sertifisert flyinstruktør.

Landet flyet trygt

Morgan hjalp Harrison med å fortelle hva han skulle gjøre for å ta kontroll over flyet. Da han endelig fikk kontroll, måtte han forberede seg til den vanskeligste delen: selve landingen.

– Da jeg fløy og så Florida, tenkte jeg med en gang: «Jeg skal lande flyet. Jeg vet ikke hva utfallet blir eller hva som skal skje, men jeg må lande flyet for det er ingen andre alternativer,» forteller Harrison.

Flyet nærmet seg flyplassen i Palm Beach og ved hjelp fra Morgan over radioen fikk han til slutt landet flyet trygt på bakken.

Harrison forklarer at han takket Morgan for hjelpen, og like etter strømmet følelsene på.

Piloten var fortsatt bevisstløs og ble fraktet til sykehuset. De var ikke sikre på om han kom til å overleve, men bare noen dager senere ble piloten skrevet ut og kunne dra hjem.

Under intervjuet med Today blir Harrison spurt om hvorfor han ikke ringte kona si under den dramatiske hendelsen.

– I mitt hode visste jeg at jeg ikke skulle dø. Jeg tenkte aldri tanken om at jeg burde ringe min kone for å ta farvel, svarer passasjeren.