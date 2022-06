Terrorsiktet 22-åring utlevert fra Bulgaria

Tirsdag formiddag fremstilles en 22 år gammel mann for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Sammen med lillebroren er han siktet for terrordeltakelse.

– Han ble transportert til Norge i går og ankom kl. 23.30, skriver mannens forsvarer, advokat Farhad Shæriæti, i en SMS til TV 2.

22-åringen ble pågrepet i Bulgaria 31. mai i år.

Samtidig ble hans 18 år gamle bror pågrepet i Oslo. 18-åringen har sittet i varetekt siden. De to er norske statsborgere.

– Min klient er svært glad for å ha kommet til Norge. Han har hatt det veldig tøft der. Han sier han ble behandlet ganske røft av bulgarsk politi da han ble arrestert, sier Shæriæti.

22-åringen er siktet for brudd på straffelovens § 136 a og b. Slik TV 2 forstår det mener PST at han skal ha deltatt og forsøkt å rekruttere personer til et terrornettverk.

– Jeg satt i arresten med han til klokken 03 i natt. Det ble forsøkt å gjennomføre et avhør av han, men jeg vil ikke gå noe nærmere inn på det, sier forsvareren.

22-åringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Fengslingsmøtet klokken 13 vil holdes som kontorforretning.

TV 2 har ikke lyktes i få kontakt med påtaleansvarlig i PST, Thomas Blom.

– PST har i en koordinert aksjon med bulgarske påtalemyndigheter og bulgarsk politi gjennomført en pågripelse både i Bulgaria og i Norge i går morges, sa Blom til TV 2 onsdag 1. juni i år.

Saken oppdateres!