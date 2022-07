Har aldri vært nærmere målet: – Jeg vil helt på toppen

I løpet av to år vil Anne Dorthe Ysland bli verdens beste kvinnelige syklist. Men først skal 20-åringen fra Melhus måle seg mot de aller beste i Tour de France.

I 2020 vant 18 år gamle Anne Dorthe Ysland 14 av 17 mulige individuelle ritt. Ambisjonene til det trønderske sykkeltalentet var å bli verdens beste kvinnelige syklist.

To år senere føler hun seg bedre enn noen gang.

– Jeg føler jo at jeg har tatt steg for steg hvert år. Jeg har aldri vært så nære toppen noen gang. Når jeg var i England fikk jeg min første topp ti-plassering på World Tour-nivå, som er det hardeste nivået man møter, sier Ysland og fortsetter:

HUND OG SYKKEL: Hjemme i Melhus er det stort sett hund og sykkel det går i for Ysland. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er jo helt klart flere steg i riktig retning, men de beste er enormt gode, så jeg kommer fortsatt til å jobbe knallhardt for å nærme meg enda mer.

Hjemme i barndomshjemmet i Melhus tar 20-åringen seg tid til en prat med TV 2. Om ambisjonene, drømmene og Tour de France.

Karrierebeste

Sesongen 2022 har på ingen måte vært enkel for Ysland. Hjernerystelse, en kraftig forkjølelse, sittesår og en parasittinfeksjon.

Problemene har tidvis stått i kø, uten at det har tatt knekken på den positive trønderen.

– Jeg trodde i vår at nå er jeg ferdig med uflaksen. Men nå, nå satser jeg på at jeg er ordentlig ferdig, ler Ysland og legger til:

– Sånn er sykkelsporten og idrettslivet generelt. Noen ganger er man i flytsonen og føler at det ikke er noe som kan stoppe deg, også plutselig får man fort beina plantet på jorden igjen.

Men tross flere skadeutfordringer, har stortalentet rukket å levere karrierebeste på sykkelsetet. I åpningsetappen på the Women’s Tour i Storbritannia syklet hun inn til en 8. plass.

– Her får vi årets idrettsøyeblikk

– Det er litt sånn merkelig, for det gikk ikke helt opp for meg før jeg var ferdig, hvor bra det var. Man har så mye adrenalin og man er så i bobla når man sykler, så når man krysser målstreken higer man alltid etter mer. Det er ikke sånn at jeg er fornøyd med en 8. plass, jeg vil jo helt på toppen. Jeg er ikke ferdig enda, smiler Uno-X-rytteren.

Tour de France

24. juli står Melhus-jenta på startstreken i Tour de France. Det er et øyeblikk hun har drømt om hele livet.

– Det er jo det største man kan kjøre på damesiden nå. Man hører jo alltid det når man sier at «jeg er syklisk», så kommer «ja, kjører du Tour de France?». Nå kan vi faktisk si at «ja, vi gjør det». Nå, endelig, så får vi det, vi også. Det er jo det største i året. Det er veldig på tide, sier hun.

Ysland har allerede vist at hun kan hamle opp med de aller beste. Nå vil hun gå for ungdomstrøya i verdens største sykkelritt.

– I sykkelsporten kan jo alt skje, det viser seg gang på gang. Det er veldig mange etapper som jeg gleder meg mye til, som er kanskje sett på som de lettere etappene, sier hun og utdyper:

GÅR FOR UNGDOMSTRØYA: Ysland har et håp om å kjempe om den hvite ungdomstrøya i årets Tour de France. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er en del kuperte etapper som er harde, men ikke altfor harde, som jeg tror kan passe både meg og laget veldig godt. Så er det også en hvit trøye, som jeg forhåpentligvis også kan være med å kjempe om.

– Men en dag bor verdens beste, kvinnelige syklist, her i Melhus?

– Jeg håper ikke jeg fortsatt bor hjem til mamma og pappa om noen år, men har bodd her, det kan jeg være med på, humrer Ysland.