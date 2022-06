SIAN-leder vil brenne en kasse med koraner i Oslo

Lederen for den muslimfiendtlige gruppen SIAN vil ikke legge noen demper på angrepene mot muslimer under en planlagt demonstrasjon utenfor Stortinget lørdag.

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) skal etter planen holde en markering mot islam foran Stortinget lørdag, opplyser leder Lars Thorsen.

Stortinget og politiet har allerede flyttet markeringen èn gang, og Thorsen sier det er viktig for dem at markeringen ikke blir flyttet på nytt.

– Politiet har holdt på noen år med å angripe taletiden vår, og flytte på klokkeslettene. Men det er lovstridig å flytte oss til tidspunkter der det ikke er folk, sier Thorsen.

Opplever hat

Flere muslimer opplever hat etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, ifølge lederen for det muslimske skeive nettverket Salam Norge, Omar Akhtar.

Han mener fokuset på gjerningsmannens tro kan gjøre en allerede vanskelig situasjon for muslimer, uutholdelig. Særlig siden også det muslimske skeive miljøet ble direkte berørt av skyteepisoden natt til lørdag.

Men lederen av SIAN varsler at han vil ikke vil legge noen demper på hatretorikk mot muslimer.

– Nei, på ingen måte. Det er viktigere enn noen gang at allmenheten får opp øya for hva islam er .

– Legitimt å hate

Ifølge advokat John Christian Elden er den siktede Zaniar Matapour (42) kjent for politiet etter at han i mai reagerte på en koranbrenning.

– Det jeg er kjent med er at han i mai måned ble kontaktet av politiet etter at han hadde protestert mot noen som brant Koranen offentlig. Han hadde reagert på det, uttalte Elden.

Thorsen benekter at SIAN bidrar til radikalisering av det muslimfiendtlige miljøet ved å brenne koranen på sine markeringer, og at dette kan utløse vold.

–Det påvirker ingenting om hvordan muslimer oppfører seg, sier han.

– Hvordan ser du på at det kan bli mer hat?

– Det er faktisk helt legitimt å hate islam. Det ville nesten være rart om man ikke hater islam, hvis man vet hva islam sier han.

Politiet har ifølge SIAN-lederen lagt ned forbud mot enhver form for annen politisk virksomhet enn å holde innlegg foran Stortinget lørdag.

– Det kommer jeg ikke til å etterkomme, for det er et helt åpenbart brudd på Grunnloven, og et angrep på våre menneskerettigheter, så det har ikke rettskraft, påstår han.

Vil brenne Koraner

SIAN har flere ganger brent muslimenes hellige bok Koranen i forbindelse med sine markeringer, men kommer til å respektere forbudet mot koranbrenning foran Stortinget.

– Vi har en intensjon om å gjøre det på lørdag, men det blir ikke akkurat der, sier Thorsen til TV 2.

– Så planen er å brenne Koranen et annet sted i Oslo?

– Ikke KoranEN, men koranER. Jeg har en kasse med koraner, jeg sier lederen.

Dette er en protest mot at politiet ifølge Thorsen begrenser SIANs mulighet til å nå ut til publikum ved å flytte arrangement og sette opp sperringer for å holde ro og orden.

– Hvis politiet hadde fulgt spillereglene hadde ikke jeg brent Koranen, sier han.

Dro til Tusenfryd i stedet

Knapt noen møtte opp til organisasjonens siste markering på rådhusplassen i Porsgrunn forrige lørdag eller på Furuset i Oslo for snart et år siden.

– Sist vi var på Furuset ble det busset vekk 200 muslimer fra Furuset til Tusenfryd. Når myndigheter eller aktivistmiljøer iverksetter sånne tiltak, så blir det færre mennesker enn det som ville ha vært naturlig, sier SIAN-lederen.

Han understreker at SIAN ikke oppfordrer til at folk som støtter dem tar til vold.

– Vi respekterer lovverket og rammene for politisk agitasjon og påvirkning.

– Bortsett fra at dere ikke lytter til politiet?

– Vi lytter ikke til politiet de gangene de bryter lovverket.

Løper ikke rundt med dildo

SIAN har ingen synspunkt på at Pride-paraden ble stoppet på grunn av skytingen, og engasjerer seg utelukkende i islam, sier han.

Men meninger har han likevel.

– SIAN er ikke for homofisering og prideisifisering av Norge. De fleste homofile er ikke rabiate folk som løper rundt i gatene med dildo, sier Thorsen.