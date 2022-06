TV 2 erfarer: PST bekymret for personer rundt Arfan Bhatti

Det pågår full etterforskning etter angrepet i Rosenkrantz gate natt til lørdag, der mange personer ble skutt.

En sentral oppgave er å finne ut hvem terrorsiktede Zaniar Matapour (43) har hatt kontakt med den siste tiden.

KJENT SKIKKELSE: Arfan Bhatti, her avbildet i 2012 under en demonstrasjon som gjaldt Norges deltakelse i krigen i Afghanistan. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

TV 2 har tidligere skrevet om relasjonen han har til den kjente islamisten Arfan Bhatti (44). De var blant annet naboer på Grønland i 2015.

Slik TV 2 forstår det, er politiet og PST opptatt av og bekymret for et nettverk rundt Arfan Bhatti. Det er noe uklart hvor mange personer det er snakk om, men det skal dreie seg om «et knippe».

Ukjente personer

En del av politiets utfordring er at det i kommunikasjon på internett stadig dukker opp både brukernavn og telefonnummer som det er vanskelig å identifisere, men som de er opptatt av å få kontroll på hvem som står bak.

PST jobber nå i tett samarbeid med sine kolleger i Europa.

– Jeg ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger, men jeg kan bekrefte at PST er en del av et nært samarbeid med sikkerhets- og etterretningstjenester i Europa, som vi også benytter oss av nå, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Flere medier har de siste dagene omtalt hvordan Arfan Bhatti via det som skal være hans Facebook-profil har lagt ut sitater som omhandler drap på homofile.

Profilen ble senere stengt ned.

Dialog om Pride

Etter det TV 2 forstår, har hat mot Pride og mot homofile vært sentralt i dialogen mellom personer PST knytter til ytterliggående islamistiske miljøer den siste tiden.

Det skal også være noe av bakgrunnen for at store arrangementer som fotballkamper og konserter har vært avholdt som normalt, mens politiet har anbefalt avlysning av Pride-arrangementer.

KAOTISK: Slik så det ut i Rosenkrantz gate i minuttene etter skytingen natt til lørdag. To personer ble drept. Foto: TV 2-tipser

PST har ved flere anledninger uttrykt bekymring for terror med simple midler mot myke mål, for eksempel knivangrep, bilangrep eller skyting i folkemengder.

Nøyaktig hva PST nå frykter er uklart, men de har uttalt at de vurderer at Norge nå står i en «uavklart og ekstraordinær trusselsituasjon».

Hypotese: Psykiatri

Ved siden av terrorsporet, har politiet en hypotese om at bakgrunnen for angrepet i Oslo kan være at Matapour er psykisk syk.

Siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden, har advart mot å trekke for raske slutninger knyttet til motivet bak angrepet i Oslo.

– Det er viktig at ingen trekker slutninger opp mot hatkriminalitet eller terror før saken er etterforsket, sa advokaten til TV 2 mandag.

Elden mener at det er «mye som trekker i andre retninger» enn at angrepet var motivert av ekstrem islamistisk terror. Advokaten mener likefullt at sporet mot følges opp.

Siktede har så langt ikke villet la seg avhøre i saken. TV 2 har de siste dagene forsøkt å komme i kontakt med Arfan Bhatti, men uten hell.

John Christian Elden, som har representert Bhatti tidligere og som nå forsvarer Matapour, har ikke besvart vår henvendelse tirsdag.