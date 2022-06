Politiet: – Har mottatt informasjon som styrker at vi står i en ekstraordinær situasjon

Oslo-politiet utdyper bakgrunnen for at de mandag valgte å fraråde gjennomføring av Pride-markeringen.

– På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, var derfor politiets klare anbefaling at kveldens Pride-arrangement i Oslo utsettes inntil videre, opplyser Oslo politidistrikt til TV 2 tirsdag.

– Denne hypotesen har styrket seg siden lørdag.

Anbefalingen gjelder også Pride-arrangementer andre steder i landet.

– En ekstraordinær situasjon

Det oppstod forvirring da politiet lørdag anbefalte avlysning av alle Pride-arrangementer, og så godkjente gjennomføringen av en Pride-markering mandag – for å så anbefale avlysning av den.

Mandag ettermiddag opplyste politiet at markeringen hadde økt i omfang, og at de derfor ikke kunne garantere for folks sikkerhet.

Senere samme dag uttalte PST at de manglet kontroll på personer tilknyttet bestemte miljøer, og at de derfor frarådet å gjennomføre arrangementet.

– Vi frykter en følgehandling. Det har vi jo sett tilfeller av i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert eller at det er flere som har den samme tankegangen som her har skjedd, og som kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge, sa fungerende PST-sjef Roger Berg til NRK mandag kveld.

FRARÅDER: PST-sjef Roger Berg uttalte til NRK mandag at de manglet oversikt over personer som kunne utgjøre en terrortrussel. Foto: Javad Parsa / NTB

Tirsdag sier Oslo politidistrikt til TV 2 at tilfanget av informasjon politiet har mottatt nylig gjorde at de derfor så seg nødt til å anbefale at arrangementet mandag kveld ikke kunne gjennomføres.

– Informasjonen vi har mottatt har styrket at vi står i en ekstraordinær situasjon, opplyser Oslo-politiet.

Politiet sier de kontinuerlig jobber med å få oversikt over aktuelle miljøer og personer og å avverge at nye hendelser skjer.

– PST og politiet jobber med å få oversikt over personer vi er kjent med og personer vi ikke er kjent med. Dette gjør at vi ikke har full kontroll på situasjonen per nå.

Kontrabeskjed

Mandag kveld var det tilrettelagt for en Pride-markering på rådhusplassen i Oslo. Markeringen hadde fått politiets godkjenning.

– Vi har nå hatt mer tid til å planlegge sikkerheten. Det er også et fast arrangement på ett sted, som er enklere å sikre, sa visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari til TV 2 mandag morgen.

På ettermiddagen kom imidlertid en kontrabeskjed fra politiet.

GODKJENTE ARRANGEMENT: Visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari under en pressekonferanse søndag. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Vi har vært i kontakt med arrangør tidligere, da var det snakk om en liten markering. Nå er det snakk om en veldig stor markering, og vi anbefaler at det ikke gjennomføres. Hvis noen likevel kommer dit, så vil politiet være til stede, sa leder for felles operativ tjeneste i politiet, Martin Strand.

Det er fremdeles ikke avklart om det vil bli noen ny, offisiell Pride-parade, men Oslo Pride har uttalt at det i så fall vil avgjøres etter sommeren.