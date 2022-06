Polen får snart halvparten av sin gass fra Norge

Tvers over Jylland, sør i Danmark, er man i disse dager i gang med å bygge ferdig en gassrørledning. Den er koblet sammen med Europipe II ute i Nordsjøen og ender opp i Polen. Gjennom denne skal det fraktes 10 milliarder kubikkmeter gass i året til Europa. Mesteparten, åtte milliarder, skal til Polen. I dag bruker Polen 20 milliarder kubikkmeter gass i året. Det betyr at fra neste år av vil nesten halvparten av det polske gassforbruket være levert fra Norge. Gassen brukes hovedsakelig til å produsere elektrisitet og varme i Polen.

Økt eksport

Nikoline Bromander, som er gassanalytiker i Rystad Energi, forteller at rørledningen vil kraftige øke eksporten av norsk gass.

ØKER. Den nye gassrørledningen vil øke eksport kapasiteten til norsk gass kraftig, sier Nikoline Bromander, gass-analytiker i Rystad Energy Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Denne nye rørledningen betyr at Norge kan eksportere mer gass til Europa. Den alene kan frakte 10 milliarder kubikkmeter gass og vil øke den totale norske gasseksporten til Europa fra 113 til 123 kubikk i året, forteller hun til TV 2.

Norge regnes som en stabil leverandør for gasskontraktene som gjelder for 15 år om gangen. Og både prisene og etterspørselen etter norsk gass har eksplodert etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar i år.

– Begrensningene ligger ikke på produksjonen, men på rørledningskapasiteten og prosesseringen i Europa, sier Bromander og minner om at det har blitt kamp om den norske gassen i markedet etter at Russland har kuttet levering av gass til flere europeiske land, blant andre Polen.

Viktig rør

Det er det statlige danske Energinet som står for utbyggingen tvers over Jylland. Gassrørledningen går rett nord for Fredericia i Danmark og prosjektleder i Energinet, Søren Juul Larsen viser TV 2 noe av aktiviteten. De har dårlig tid siden planen er at ledningen skal åpnes 1 oktober, og være fullt operativ fra 1 januar 2023.

– Dette røret er veldig viktig for Danmark, fordi det gjør at vi får en extra forsyningskilde inn til Danmark. Vi hjelper polakkene med å få norsk gass inn til landet. Det er både en god forretning, og vi får en sterk forsyningskilde, sier Juul Larsen til TV 2.

Og Energinet, som eier rørledningen sammen med polske Gaz System, har allerede gjort avtaler om salg til Polen av 80 prosent av gassen. Resten av gassen går sansynligvis inn i det danske gassystemet og dermed kan man håpe på litt synkende priser i Danmark, håper Juul Larsen. 2 milliarder kubikkmeter gass inn i det danske markedet betyr en dobling av gass volumet.

– Det er Danmark som tjener på dette, det er med til å betale våre omkostninger, sier han til TV 2.

NORDSJØEN. Baltic Pipe er koblet til og får gassen sin fra Europipe II som går fra Norge til Tyskland. Foto: Baltic Pipe Project

Full fest

Det danske gassrøret er koblet på Europipe II i Nordsjøen. De begynner å prøvekjøre gassrøret 1. oktober og satser på at gassen skal strømme for fullt fra 1. januar.

– Den første januar skal vi levere for fullt til Polen, sier Juul Larsen.

– Da blir det fest?

– Ja, da blir det full fest, smiler Juul Larsen bredt. Og smilene vil nok også komme i Norge når rørledningen er i full drift.

– Vi i Norge vil definitivt bli en del av den festen, sier Nikoline Bromander i Rystad Energy. Gassprisene har steget kraftig. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen regnet med en snittpris på gass på kr 7.60 per kubikkmeter, men hittil i år har prisene ligger over det dobbelte av dette. Hvis dette fortsetter inn i 2023 vil Norge bare på dette gassrøret til Polen selge gass for nesten 100 milliarder kroner mer enn planlagt i 2023.