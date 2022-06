Fordømmer verdensmesterens rasistiske ordbruk

Nelson Piquet, trippel verdensmester i Formel 1, fordømmes over ordbruk om Lewis Hamilton.

Formel 1-løpet i Silverstone går av stabelen til helgen. I lys av det har en uttalelse fra fjorårets løp i England kommet fram.

Etter at Lewis Hamilton krasjet med Max Verstappen, i en hendelse som sendte nederlenderen ut av løpet, skal tidligere verdensmester Nelson Piquet ha kommet med upassende uttalelser om briten.

Verdensmesteren fra 1981, 1983 og 1987 skal ha brukt et rasistisk skjellsord for å omtale Hamilton ved to anledninger i etterkant av hendelsen.

FORDØMMES: Det er ikke første gang Nelson Piquet kommer med uttalelser som får folk til å reagere. Foto: MIGUEL MEDINA

Max Verstappen, som Hamilton sendte til legevakten da uttalelsen forekom, er kjæresten til Piquets datter, Kelly Piquet.

Flere parter i Formel 1 har nå kommet med egne uttalelser for å fordømme ordbruket fra den tidligere verdenseneren.

«Diskriminerende og rasistisk språkbruk er uakseptabelt på alle måter, og har ingen plass i samfunnet vårt. Lewis Hamilton er en fantastisk ambassadør for sporten vår, og fortjener respekt», publiserte Formel 1 på Twitter.

Mercedes, laget til Lewis Hamilton, har kommet ut med en lignende melding.

«Vi fordømmer all rasistisk og diskriminerende ordbruk. Lewis er en forkjemper i kampen mot rasisme i Formel 1, og kjemper for mangfold både på og av banen», uttrykker Mercedes.

«Sammen deler vi en visjon om en mangfoldig og inkluderende motorsport. Denne hendelsene viser at vi må fortsette å ta den kampen, og se mot en lysere framtid», fortsetter Formel 1-laget.

Det er ikke første gang Piquet tar i bruk kontroversiell ordbruk. I løpet av hans aktive karriere satt han blant annet spørsmål ved legningen til konkurrenten Ayrton Senna, samt støtende kommentarer mot verdensmesteren, og tidligere lagkamerat, Nigel Mansell.