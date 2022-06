Normal drift til tross for noe etterslep av vedlikehold

Norwegian forventer normal drift til tross for at det er noe etterslep av vedlikehold etter flyteknikerstreiken.

I en pressemelding skriver Norwegian de er glad og lettet over at streiken er over, og for at selskapets teknikere kommer tilbake på jobb.

– Norwegian beklager overfor de kundene som er blitt berørt og er glad for at selskapet igjen kan rette blikket fremover.

Flyselskapet opplyser at de har mellom 400 og 450 flyvninger hver dag i sommer.

På grunn av streiken måtte Norwegian kansellere enkelte flyvninger, men ikke mer enn et fåtall av det totale antallet avganger.

– Selv om konflikten er avsluttet, forventes noe etterslep av teknisk vedlikehold. Selskapets mål er likevel å gjennomføre alle flyvninger som står på programmet.

Da streiken brøt ut tok selskapet en beslutning om å forsøke å verne om flyvninger til typiske feriedestinasjoner så langt som det var mulig.

– Detaljert planlegging bidro til å minimere konsekvensene for passasjerene, heter det i pressemeldingen.