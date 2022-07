Stenger dørene for godt: – Ein evig kamp

Kampen om arbeidskraft er no blitt så hard, at eigaren heller vel å legge ned enn å fortsette og kjempe. – Det er blitt ganske ufint.

– Vil de ha noko dessert?

Restauranteigar Ingvild Skorpen Bøge tar si siste bestilling frå stamgjestane på Spisekroken på Straume utanfor Bergen.

Om ein halvtime stenger ho dørene for godt, trass fulle bookingar og ein økonomi som går som det susar.

Problemet er nemleg at ho ikkje får tak i nødvendig arbeidskraft.

– Det er altfor vanskeleg å få tak i kokkar. Det er ein evig kamp, og det blir for tungt å drive. Eg vil ikkje vere med på det meir.

SISTE FEST: Restauranteigar Ingvild Skorpen Bøge serverer stamgjestane på Spisekroken avdeling Straume for siste gong. Foto: Erik Teige / TV2

Kamp om kokkane

Mangel på arbeidskraft er etter kvart blitt eit kjent problem i serveringsbransjen, som lenge har skrike etter fleire hender på jobb.

Etter pandemien, har situasjonen gått frå vondt til verre. Mange har forlatt bransjen etter to usikre år, og mange sesongarbeidarar har ikkje kome tilbake etter at grensene opna.

UFINT: Restauranteigaren har sett seg lei av at aktørar i bransjen må ta det ho meiner er ufine grep for å få rekruttert fleire tilsette. Foto: Erik Teige / TV2

No opplever restauranteigaren at kampen om kokkane tilspissar seg.

– No er restaurantar rundt og hentar folk hos andre. Dei byr over kvarandre og lokkar med både det eine og det andre. Det er blitt til tider ganske ufint, seier Bøge.

Ho har fått nok, og vil ikkje vere blant dei som må tilby skyhøg løn og signeringsbonus for å lokke til seg tilsette frå andre restaurantar.

– Det er klart ein kokk fortener god løn, men viss ein held fram med å auke lønningane, blir det gjestane som til slutt må betale for det. Eg tenker det er ein ond sirkel, seier Bøge.

MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT: I frisørsalongane er kundane tilbake, men mange salongar manglar frisørar. Foto: Kåre Breivik / TV2

Tilbyr 10.000 kroner i rekrutteringsbonus

Det er ikkje berre serveringsbransjen som opplever stor kamp om arbeidarane.

Hos frisørkjeden Cutters har dei innført ein rekrutteringsbonus for å trekke til seg nye frisørar. Det går ut på at folk som tipsar om ein frisør som kjeden ender opp med å tilsette, får 10.000 kroner for tipset.

– Det me ser er at me må vere attraktive for å få dei beste. Det gjer berre at me som arbeidsgjevar må gjere det me kan for å tiltrekke oss flinke folk, seier Kristian Hauge Solheim, administrerende direktør og grunnleggar av Cutters.

KREATIVE:Kristian Hauge Solheim, medgrunnleggar av Cutters, seier dei må gjere seg attraktive for å tiltrekke seg dei beste frisørane. Foto: Kåre Breivik / TV2

Utfordrande

– Dette viser jo kva utfordringar me står overfor. Det er ikkje ein veg me ønskjer å gå, seier Henrik Hamborg, politisk rådgjevar for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

I starten av juni svarte 60 prosent av medlemmene i NHO Reiseliv at dei går inn i sommaren med ledige stillingar.

– Dette er ikkje berre ei utfordring for reiselivet, men for heile næringslivet i Noreg.

Han meiner det må på plass både langsiktige og kortsiktige tiltak for å få bukt med problemet.

– På kort sikt må me få ungdommane ut i sommarjobb, og få fortgang i søknadane til sesongarbeidarane som vil til Noreg for å jobbe. På lang sikt må me auke rekrutteringen, og heve statusen til yrkesfag, seier Hamborg.

VIL BLI KOKK: Emma Langøy er lærling hos Spisekroken på Straume. Ho har alltid hatt lyst til å jobbe som kokk, og håpar fleire etter kvart vil gjere som henne. – Me må berre prøve å rekruttere folk og få fleire til å velje yrket, seier ho. Foto: Erik Teige / TV2

Låg arbeidsløyse

Arbeidsløysa er no nede på 1,6 prosent, det lågaste ho har vore sidan finanskrisa i 2008.

Samstundes går norsk økonomi som det susar, og bedriftar i alle bransjar er på leit etter folk. Då blir det kamp om hendene.

– Det er 1,7 ledige jobbar per arbeidsledig. Det vil seie at dei som er arbeidsledige kunne nesten fått to jobbar, og likevel hadde reknestykket gått opp, seier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Og det er ikkje berre i Noreg at det er stor etterspurnad etter arbeidskraft. Økonomen seier ein ser liknande tendensar i USA og i store deler av Europa.

– Det er eit generelt problem. Det går bra i store delar av verda samstundes, og då får vi slike kapasitetsproblem i økonomien.

LÅG ARBEIDSLØYSE: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea følgjer utviklinga i arbeidsmarknaden. No er det så låg arbeidsløyse at bedriftene har problem med å skaffe nye tilsette. Foto: Kåre Breivik / TV2

I sommar sette Noregs Bank styringsrenta opp til 1,25 prosent, og varslar samstundes neste renteauke allereie i august.

Næss trur dermed at situasjonen i arbeidsmarknaden vil stabilisere seg, etter kvar som renta får tid til å virke.

– I løpet av neste år, forventar ein nok at arbeidsmarknaden betrar seg i den forstand at det skal vere lettare å få tak i folk, seier Næss.

FOR FÅ KOKKAR: Fleire av kokkane som jobbar på Spisekroken på Straume er allereie rekruttert av andre restaurantar. Andre blir med til søsterrestauranten i Bergen. Servitørar har dei derimot nok av, som fører til at fleire er blitt sagt opp. Foto: Erik Teige / TV2

Håpar det snur

Men for gjengen som jobbar på Spisekroken avdeling Straume er det allereie for seint. Her stenger dørene no for godt.

Ingvild Skorpen Bøge, som også driv ein restaurant i Bergen, håpar situasjonen med kokkemangelen snart vil snu.

– Me klarte oss gjennom pandemien. Me permitterte ikkje for å halde folk i arbeid og klarte å auke omsetnaden. Det er surt at etter alt det, så må me stenge fordi me ikkje får tak i folk.

BLI KOKK: Restauranteigaren har ei klar oppmoding til ungdommar som likar å lage mat: – Bli kokk! Foto: Erik Teige / TV2

Ho seier det viktigaste framover er å oppmode dei som ønskjer om å bli kokk, til å bli kokk.

– Me må vise at dette er eit attraktivt yrke. Har ein ambisjonar, kan ein nå så langt ein berre vil med eit kokkefagbrev i handa, seier Bøge.