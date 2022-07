Frykter for det store målet: – Jeg hadde utslett overalt

Etter planen skal Anne Dorthe Ysland stå på startstreken i Tour de France 24. juli. Nå frykter trønderen at skadetrøbbel skal sette en stopper for sesongens store mål.

Se kvinnenes Tour de France på TV 2 fra 24. juli!

I idylliske omgivelser i Melhus møter TV 2 en smilende Anne Dorthe Ysland. 24. juli skal Uno-X-rytteren ta fatt på sin største opplevelse på sykkelsetet; Tour de France.

– Det er jo det største man kan kjøre på damesiden nå. Man hører jo alltid det når man sier at «jeg er syklist», så kommer «ja, kjører du Tour de France?». Nå kan vi faktisk si at «ja, vi gjør det». Nå, endelig, så får vi det, vi også. Det er jo det største i året. Det er veldig på tide, sier Ysland til TV 2.

Men:

Sesongen har tidvis vært svært trøblete for 20-åringen fra Trøndelag. Etter the Women’s Tour i Storbritannia i begynnelsen av juni, har trønderen fått mer å slite med. Nå frykter hun for sesongens store mål.

– Det har vært litt trøblete i oppkjøringen, og jeg har erfart at det er så lite som skal skje før du plutselig er satt helt ute av spill. Så selvfølgelig, den frykten om at «shit, det begynner å bli ganske dårlig tid», den er der, selvfølgelig, forklarer Ysland.

OPTIMIST: Tross en sesong preget av mye motgang er Anne Dorthe Ysland utelukkende positiv. Sammen med hunden Aurora ser hun lyst på det som venter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Parasitt og sittesår

For etter å ha vært ute for både hjernerystelse og en kraftig forkjølelse tidligere i sesongen, hadde Ysland et håp om at det verste var forbi. Det er imidlertid ikke tilfellet en knapp måned før Tour de France.

Med seg i kofferten fra England hadde Ysland nemlig med seg både sittesår og en parasittinfeksjon.

– Det har jo egentlig ikke gått helt stang inn i år. Så dro jeg til England, slet litt med sittesår og fikk antibiotika mot det. Men så fungerte ikke det helt og da tenkte jeg at nå vil jeg ikke risikere noe, men så fikk jeg da den parasitten da jeg var i England, og så fikk jeg en reaksjon på antibiotikaen. Jeg hadde utslett overalt og holdt på å klø meg i hjel, forteller Ysland.

Hjemme i Melhus er venter trønderen fortsatt på å komme tilbake i full trening.

– Nå handler det mest om å få best mulig utbytte av den treningen jeg gjør. Bare leve litt i bobla og ha litt tunnelsyn. Det er det som må til for at kroppen skal komme seg fortest mulig opp i ringene, sier hun og legger til med sitt sedvanlige smil om munnen:

– Jeg trodde i vår at nå er jeg ferdig med uflaksen. Men nå, nå satser jeg på at jeg er ordentlig ferdig.

TESTER: Anne Dorthe Ysland tester flere ulike seter, som kan gjøre timene på sykkel litt lettere. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Tar grep

Skadeplagene førte til at NM på hjemmebane, nærmere bestemt i Levanger og Steinkjer, gikk uten Ysland.

– NM på hjemmebane har vært et stort mål for sesongen. Da er det ekstra kjipt å bare stå å se på, men sesongen er fortsatt lang og det er mange mål som er viktigere for meg denne sesongen. Det gjør det litt enklere å ta et valg, som er ganske viktig. Jeg kunne jo ha pushet på og tenkt at jeg prøver, men jeg tror det er viktig at man tar de beslutningene som også er kjipe, forklarer hun.

Nå tar hun flere grep for å optimalisere inngangen til Tour de France. I disse dager tester Uno-X-rytteren blant annet ut flere seter, som skal gjøre timene på sykkelen litt lettere.

– Jeg er ikke helt klok ennå, men det her skal være spesialdesignet med litt mykere demping, sier Ysland og holder opp ett av mange sykkelseter som er å finne i boden hjemme i Melhus.

Tross flere ubesvarte spørsmål og en sesong full av utfordringer, er 20-åringen fast bestemt på å stå på startstreken når det braker løs i Frankrike 24. juli.

– Akkurat nå så vil jeg ikke si at formen er noe sånn kjempemessig, men jeg kommer meg litt dag for dag. Jeg går «all in» for at det her skal gå bra og jeg gjør alt jeg kan for at jeg skal komme meg fortest mulig tilbake, avslutter hun.