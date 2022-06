Varsler tvungen lønnsnemnd

Saken oppdateres.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har kalt inn Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO i forbindelse med flyteknikerstreiken.

– Jeg har dessverre ikke hatt noe annet valg enn å gå til tvungen lønnsnemnd, sier Mjøs Persen.

Beslutningen kommer på bakgrunn av situasjonen i Luftambulansetjenesten.

Statens helsetilsyn vurderer det vil oppstå fare for liv og helse i helsetjenesten som følge av den pågående arbeidskonflikten.

– En arbeidskonflikt er og forblir partene sitt ansvar. Jeg understreker at jeg ikke er noe glad for at ansvaret for konsekvensene av konflikten er blitt skjøvet over på regjeringen på denne måten.

Flyteknikerne har varslet de gjenopptar arbeidet med umiddelbar virkning.

– Vi er veldig lei oss for det og så ikke det som nødvending, sier leder Jan Skogseth i NFO.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe Foto: Tom Rune Orset / TV 2

NHO respekterer avgjørelsen

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO luftfart sier de respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at de har fattet beslutning om tvungen lønnsnemnd.

– Vi har hele tiden søkt å finne en løsning gjennom forhandlinger og mekling. Konflikten kom på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og flybransjen, og har vært en stor belastning for alle som har blitt berørt.

Lothe sier dette har rammet både reisende og norske bedrifter, noe som er beklagelig.

– Dette lønnsoppgjøret gikk til konflikt på grunn av flyteknikernes altfor høye lønnskrav. Vi er avhengig av en samordnet lønnsdannelse i Norge for å trygge arbeidsplasser og sikre god lønnsvekst for alle.

NHO Luftfart har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske frontfagsmodellen bevares, legger han til.

Flyanalytiker: På høy tid

Flyanlytiker Hans Jørgen Elnæs mener det var på høy tid at statsråden kaller inn partene i konflikten.

– Det er en kompleks situasjon. Disse ambulanseflyene representerer liv og helse, på lik linje som deler av Widerøe sitt kortbanenett.

FORPLANTNING: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener kanselleringene ville ha forplantet seg videre utover uken, hvis konflikten ikke lar seg løse. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Antallet kanselleringer har økt fra dag til dag. Det mener Elnæs vil forplante seg videre utover uken, dersom konflikten ikke lar seg løse.

I tillegg peker han på andre samfunnsmessige konsekvenser som vil få betydning, dersom ikke tvungen lønnsnemda trer i kraft.

– Hele verdikjeden hadde blitt påvirket. Flyselskapene er en ting, men reiselivet, hotellbransjen og Norges omdømme i utenlands, sier Elnæs.

– Det er også en mengde av frustrerte norske folk som egentlig skal på ferie. Det kan komme til å sitte i en god stund.

STREIK: Flyteknikere som er organisert i NFO har vært i streik siden lørdag 18. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skisse til løsning

NFO opplyser til TV 2 at de deltar på digitalt møte med Arbeidsdepartementet 09.30 i dag.

Mandag kom det fem at NFO ville legge frem en skisse til løsning på konflikten overfor NHO luftfart.

De leverte skisse til avtale på mail til NHO i går kveld, men har ikke hørt noe fra NHO.

Ifølge NHO tok ikke NFO kontakt får TV 2 opplyst tirsdag morgen.

Gjentatte meklingsforsøk

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid.

Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

Natt til søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som betyr at NFOs 450 flyteknikere ikke får lov til å komme på jobb. Til tross for gjentatte samtaler og meklingsforsøk har man ikke klart å finne fram til en løsning.

NHO Luftfart og flyteknikerne i NFO har ikke møttes siden de siste meklingsforsøkene endte uten resultat fredag i forrige uke.