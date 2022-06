Staten går ikke inn med penger i SAS

Saken oppdateres!

SAS er inne i en dyp økonomisk krise, og tirsdag er det klart hvordan regjeringen tar stilling til deres posisjon når det gjelder flyselskapet.

– SAS er inne i en krevende restruktureringsprosess og jeg håper selskapet kommer styrket ut av prosessen som et bærekraftig flyselskap, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han sier den norske stat fortsatt vil være en konstruktiv kreditor.

– Samtidig vil jeg understreke at vår jobb først og fremst er å ivareta fellesskapets interesser og forsøke å begrense eventuelle tap så mye som mulig

KOSTNADSKUTT: Kriserammede SAS er inne i en omfattende omstrukturering og har varslet store kostnadskutt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kan bli medeier

På en pressekonferanse sier Vestre (Ap) at det ikke er aktuelt å gå inn med mer egenkapital i SAS.

– Regjeringen har også besluttet at vi under gitte forutsetninger og under gitte vilkår, kan akseptere å la hele eller deler av den utestående gjelden bli konvenert til aksjer dersom det blir nødvendig. sier han.

Dermed kan den norske stat indirekte bli en aksjonær i SAS.

– Dette forutsetter at restruktureringsplanen er tilstrekkelig og at alle aktørene bidrar for å finne løsninger.

Vestre understreker at regjeringens posisjon er at de ikke ser for seg at Norge skal være en langsiktig eier.

SAS skylder den norske staten 1,5 milliarder kroner, fordi flyselskapet benyttet seg av garantiordningen for luftfarten.

KONVERTERING: Regjeringen vil ikke gå inn med mer egenkapital i SAS, men er villig til å omgjøre lån på 1,5 milliarder kroner til aksjer under gitte vilkår. Foto: Beate Oma Dahle / NTBk

Oppfordrer til samarbeid

Næringsministeren kommer samtidig med en oppfordring til SAS.

– Det er å forsøke å finne gode løsninger med sine ansatte, sammen med fagforeningene. Som jeg sa er SAS et ektefødt barn av den skandinaviske modellen, sier Vestre.

Han viser til trepartssamarbeidet, høy organisasjonsgrad og at man setter seg ned ved det samme bordet for å diskutere utfordringer og finne løsninger når det røyner på.

– Det har gjennom generasjoner vist seg å være en av de beste virkemidlene for å komme gjennom tøffe tider, for å få til omstilling og for å oppnå gode resultater. Omstilling er alltid enklere når man trekker i samme retning.

Vil ikke spekulere

Dagens lån forvaltes av det statlige selskapet Eksfin som vil håndtere den videre dialogen med SAS.

SAS er i dialog med alle selskapets interessenter om en restruktureringsplan, SAS Forward, som ble lansert av selskapet i februar.

– Jeg vil ikke spekulere i utfallet av den videre prosessen for SAS. For selskapet er det viktig å få gjennomført en restrukturering som gir langsiktig konkurransekraft og lønnsomhet og forutsetninger for å kunne videreføre sin sentrale posisjon i det norske – og nordiske luftfartsmarkedet, sier Vestre.

– Fra statens side vil Eksfin følge prosessen som kreditor og arbeide for minst mulig tap av skattebetalernes penger.

Kan bli rammet av streik

Kriserammede SAS er inne i en omfattende omstrukturering og har varslet store kostnadskutt.

Norge solgte seg ut av selskapet i 2018, men under pandemien ga staten 1,5 milliarder kroner i krisehjelp gjennom lånegarantier.

Onsdag kan selskapet bli rammet av en omfattende pilotstreik dersom meklingen mellom pilotforeningene og SAS ikke fører fram.