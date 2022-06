Timer etter vrakingen fikk Boasson-Hagen kontrabeskjed: Skal likevel til Tour de France

– Ting skjer fort, sier Boasson-Hagen til TV 2 med et skjevt smil.

Han hadde innstilt seg på en sommer på Sørlandet etter at hans franske arbeidsgiver mandag ettermiddag hadde annonsert laget til Tour de France.

Der var typer som Peter Sagan og Anthony Turgis med. Men rudsbygdingen, som har vist at noe er på gang i de løpene han har syklet i juni, var ikke inne i varmen.

– Litt kjipt er det jo, siden jeg føler meg i god form, sa han til TV 2 i forbindelse med det skuffende uttaket.

Da var meldingen fra laget at bronsevinneren fra søndagens NM var første reserve.

– Kom plutselig kontrabeskjed

Men mandag kveld begynte det å skje ting.

– Det var som en berg-og-dal-bane, forteller Boasson-Hagen.

Men da han gikk og la seg i går kveld, var det med visshet om at familieferien må avlyses og kofferten pakkes om.

– Først var jeg innstilt på å kjøre, så kom beskjeden om at jeg ikke var tatt ut. Så kom det plutselig kontrabeskjed. Da ble jeg veldig glad, forteller han.

TotalEnergies har ikke offentliggjort endringen på laget, og Boasson-Hagen kan ikke si noe om årsaken.

– Jeg er litt usikker på hva som er grunnen, men så lenge jeg fikk den gledelige beskjeden, så er jeg happy. Legoland får vi ta en annen gang.

Nordmenn i Tour de France 2022 * Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) * Andreas Leknessund (DSM) * Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange-Jayco) * Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert) * Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) * Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies)

Flyr i dag

Allerede tirsdag setter han seg nemlig på flyet til København, der den første etappen ruller av gårde fredag med en tempo gjennom Kongens by.

– Dette er enormt gøy. Og litt av en opptur bare timer etter at vi måtte fordøye skuffelsen over at han ble vraket til den opprinnelige troppen. Edvald har vist at han er klar for å gjøre en god figur i Tour de France gjennom strålende kjøring i Dauphiné. Han har mye bedre forutsetninger før årets Tour enn fjorårets og kommer til å bli en viktig mann for Peter Sagan. I tillegg er jeg overbevist om at han er sulten på å vise seg sjansen verdig om den skulle by seg, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Boasson-Hagen er - i likhet med Thor Hushovd - bokført med elleve starter i det franske treukersrittet. Han kommer med andre ord til å skrive norsk sykkelhistorie denne sommeren som den nordmannen med flest opptredener i Tour de France.

Norsk bonanza i Frankrike

Hele seks norske ryttere kommer til å starte årets Tour de France. Boasson-Hagen får følge av Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Andreas Leknessund og Amund Grøndahl Jansen. Det er mer enn de største optimistene hadde våget å drømme om.

– Det er stas med seks norske ryttere på start. Det er seks ryttere med ulike egenskaper og ulike roller som jeg gleder meg stort til å følge. At vi har så mange ryttere på start, viser at nivået i norsk sykkelsport er svært bra. Vi må ikke glemme at Uno-X var nære på å bli invitert, og at det er flere ryttere der som kunne bitt godt fra seg, poengterer Drivenes.