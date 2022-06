Facebook har stengt Arfan Bhattis konto

Facebook bekrefter til Aftenposten mandag kveld at de har stengt Bhattis konto.

Bhatti la i forrige uke ut et sitat om homodrap på Facebook. Dette innlegget er ikke lenger mulig å oppdrive.

Nordisk kommunikasjonssjef, Regitze Reeh, i Facebook-eier Meta bekrefter overfor avisen at Facebook har stengt Bhattis konto.

«Vi har også stengt flere andre kontoer han var administrator for og han vil ikke kunne opprette en ny konto igjen», skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Zaniar Matapour, som er siktet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, har hatt en relasjon til Bhatti.

John Christian Elden, som er forsvarer for Matapour og har vært forsvarer for Bhatti, bekreftet overfor TV 2 at Matapour og Bhatti har vært naboer.