Maxwell (60) dømt til 20 års fengsel

NEW YORK/USA (TV 2): Tirsdag kom straffeutmålingen til den årelange partneren til Jeffrey Epstein.

Britiske Ghislaine Maxwell (60) ble i desember kjent skyldig i menneskehandel med jenter ned i 14-årsalderen, som ble utsatt for seksuelle overgrep av hennes tidligere kjæreste og milliardær Jeffrey Epstein,

Tirsdag kom straffeutmålingen. Hun dømmes til fengsel i 20 år.

Maxwell er også idømt en bot på 750.000 dollar, rundt 7,3 millioner norske kroner.

Før straffeutmålingen ble opplest, ga Maxwell en kommentar til retten. Hun sa at hun hadde stor empati med ofrene i saken, og at hennes assosiasjon med Epstein for alltid vil merke henne.

– Jeg tror Jeffrey Epstein lurte alle som var i hans krets, sa Maxwell.

Ba om minst 30 år

Påtalemyndigheten ba om minst 30 års fengsel. Forsvarerne derimot, mener at Maxwell ikke bør tilbringe mer enn fem år i fengsel, fordi hun ikke skal betale for Jeffrey Epsteins forbrytelser.

BAKGRUNN: Dette var vendepunktet i livet til Ghislaine Maxwell

Maxwell har hele tiden hevdet at hun ikke har forgrepet seg på noen. Hun forklarer involveringen i saken med en vanskelig barndom og at hun var i en sårbar posisjon overfor Epstein.

– Måtte hun dø i fengsel

Gjennom 17 år har stadig flere kvinner stått fram med overgrepshistorier.

Flere av dem omtaler Maxwell som rekruttereren som gjorde dem tilgjengelige for å voldtas av Epstein.

Flere av ofrene var tilstede i retten i dag.

OFRE: Sarah Ransome (til høyre) og Elizabeth Stein er begge ofre for Maxwell og Epstein. Her er de på vei til retten. Foto: BRENDAN MCDERMID

– Jeg trodde aldri denne dagen skulle komme. Gud har svart på våre bønner i dag. Men jeg er skuffet over at hun aldri har tatt ansvar for sine handlinger, sier Sarah Ransome på vei til retten.

Hun kaller Maxwell farlig.

– Jeg har sonet i 17 år i mitt eget fengsel. Jeg ble voldtatt tre ganger daglig i perioder, og det var en jevn strøm av jenter som opplevde det samme.

– Måtte hun dø i fengsel, sier hun.

Skyldig

Maxwell er allerede kjent skyldig i saken som dreier seg om menneskehandel og overgrep på jenter og unge kvinner. Jentene ble ofte invitert av Maxwell til fester og reiser arrangert av milliardæren Jeffrey Epstein. Der ble de utsatt for seksuelle overgrep.

BEVIS: Ghislaine Maxwell var kjæresten til Epstein på 90-tallet. Etter forholdet var over fortsatte de et tett partnerskap. Foto: US District Court for the Southern District of New York / AFP

Epstein regnes som hovedmannen bak overgrepene. Tenåringsjenter ble hentet inn til fester og utnyttet seksuelt av rike og mektige menn.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at han ikke kunne ha gjennomført overgrepene i en slik skala hadde det ikke vært for hans langvarige følgesvenn og tidligere kjæreste, Ghislaine Maxwell, som groomet jentene for ham.

«Kalkulerende og farlig»

«Maxwell drev sjokkerende rovdrift. Hun var en kalkulerende, sofistikert og farlig kriminell som jaktet på sårbare unge jenter og groomet dem for seksuelt overgrep» skriver påtalemyndigheten i tiltalen.

Ghislaine Maxwell ble funnet skyldig i retten i New York i desember. Foto: Elizabeth Williams

Epstein var selv anklaget for overgrep mot mindreårige jenter og menneskehandel, men han ble aldri dømt ettersom han tok sitt eget liv i fengselet i 2019, før saken kom for retten.

Saken har i mange år fått massiv oppmerksomhet. Mye på grunn av de mektige og berømte menneskene som var i kretsen rundt Epstein. Blant dem som er involvert i skandalen er britenes prins Andrew.