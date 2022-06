Sitat satte sinnene i kok – nå har det blitt «for lett»

«Hvis dette er nivået i Obosligaen, vinner vi Obosligaen lett», sa den daværende Brann-styrelederen Birger «Biggen» Grevstad til TV 2 da klubben rykket ned.

Det fikk blant annet TV 2-ekspert Yaw Amankwah til å reagere kraftig.

Med elleve spilte kamper er fasiten ni seirer, to uavgjort og null tap. Fortsetter bergenslaget i samme spor vil de slå rekorden til Aalesund fra 2019 på 76 poeng.

Etter den forrykende sesongstarten har derfor sitatet fra «Biggen» om at divisjonen er for enkel blitt en kultsang på tribunen. Senest mot Grorud mandag runget «Obos e for lett» etter nok en seier.

Spillerne ler

Brann-spillerne humrer av fansens påfunn, selv om de har beina godt plantet på jorda.

– Hadde Biggen rett?

– Hehe, foreløpig har det i hvert fall vært en veldig bra start. Til nå har vi et poengsnitt som tilsier opprykk. Vi skal bare ta kamp for kamp, sier spiss Aune Heggebø lurt.

– Det er tidlig å si, men jeg kan skjønne at de synes det er gøy å synge det, følger Sivert Heltne Nilsen like ydmykt opp.

Trener Eirik Horneland synes supporterne har fått en herlig ironi, og mener de skal ha stor del av æren for drømmeåpningen.

– Det er et voldsomt engasjement med fantastisk stemning både på hjemme- og bortebane. Da blir vår oppgave å holde de i ryggen med et Brann-lag de kan vær stolt av, sier Horneland.

– De har en utrolig betydning for oss og gir masse energi. Det føles ut som vi surfer på en bølge om dagen. Fortsetter vi slik kan vi forhåpentligvis knytte enda sterkere bånd til dem, følger kaptein Nilsen opp.

Forvandling

Kontrastene kunne ikke vært større fra fjoråret i Eliteserien, som inneholdt trenersparking, sportssjefsparking, kunstgressdebatt, nachspiel-skandale og ikke minst: Et nedrykk.

På spørsmål om hva som er forskjellen i år snakker Horneland om et lag som nå drar i samme retning.

– Først og fremst spiller vi i Obosligaen og ikke Eliteserien som er en forskjell. Vi har en klar tanke og idé om hvordan vi skal spille, samtidig som vi er motiverte og tar oppgaven på høyeste alvor, sier Horneland, før han legger til:

– Vi må fortsatt bli litt kaldere i de avgjørende fasene når vi skal sette opp de som skal score mål, sier Brann-treneren.

Heltne Nilsen mener evnen til å ikke tenke på konsekvenser er den største forandringen.

– Vi spiller helt uten frykt og konsekvenser både når vi har ball og forsvarer oss. Det gir oss en enkel måte å spille fotball på.