Elden: Politiet er villige til å endre vilkår for avhør

– Nå har politiet kommet på banen og sendt en epost der de tilbyr å endre vilkårene sine for avhør, og da får vi ta det videre til klienten for å høre om han blir beroliget av dette, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Fram til nå har politiet stilt krav om at avhøret tas opp med både lyd og bilde.

– Det mener de at de kanskje kan fragå, sier Elden.

Matapour har stilt krav om at avhøret blir kringkastet direkte. Ifølge Elden er han redd for at politiet vil manipulere forklaringene hans hvis avhøret går bak lukkede dører.

I 20-tiden mandag skriver NRK at Elden ikke har svart på politiets henvendelse.