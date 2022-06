– Jeg er fortsatt i overlevelsesmodus

– Ei venninne av meg påpekte hvor fin kjole jeg hadde på meg. Jeg reiste meg opp fra rullestolen min for å vise den frem, og i neste sekund lå jeg på bakken, forteller Nikita Amber Abbas (21) til TV 2.

Natt til lørdag var hun ute med ei venninne og en kompis. De var utenfor uteplassen London da Zaniar Matapour (43) skjøt en rekke skudd utenfor uteplassene Per på Hjørnet og London.

– Jeg forstod ingenting, sier Nikita.

Politiet bekrefter at mer enn 20 personer, og to menn, Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60), ble drept etter hendelsen.

Brukte egen kropp som skjold

Ved siden av henne lå kompisen. Da skuddene gikk av, hadde han tatt rundt henne, og brukt sin egen kropp som skjold, forklarer Nikita. Hun forstår at han er skutt og hardt skadd. Flere timer senere forstår hun at også hun ble skutt.

– Han blødde, og han holdt om meg. Og jeg skjønte ikke helt hva som skjedde, forklarer hun.

Foto: Martin Leigland / TV 2

Rundt henne er folk helt fra seg. Selv skriker hun at til venninnen at de må få kameraten opp i rullestolen.

– Hun hjelper meg med å legge han over i rullestolen. Kompisen min hjelper også til litt, for han var litt bevisst.

Haster seg vekk

Deretter kjører de bare vekk fra stedet i full fart. De kjører i retning Jernbanetorget, ifølge Nikita.

– I hodet mitt opplevdes det som to minutter, men nå forstår jeg at det nok tok lenger tid enn det, for neste plass jeg husker er Galleriet ved Jernbanetorget, sier hun.

På vei bort til Galleriet kontaktet de ambulansen som møter dem på stedet.

Slik gjemte de seg på utestedet: – Det var helt grusomt

– De henter han. Jeg reiser hjem.

– Spurte ikke ambulansepersonellet om også du var skadet?

– Nei, for jeg sa at det var hans blod på som var på meg. Og det trodde jeg genuint også. Jeg er delvis lam, og er veldig ny på å være lam, slik at jeg registrerte ikke at jeg var skadet. At det var mitt blod.

– Jeg var mer opptatt av han, for jeg var bevisst. Jeg snakket, og tenkte at dette går helt fint.

Vasket av seg blod

Da hun kom hjem, vasker hun både rullestolen og seg selv for blod. Klærne, som også er dekket i blod, går i søpla.

– Jeg opplevde det hele som veldig dramatisk, og etter dette ble alt mye verre, forklarer hun.

Legevakten tar kontakt med henne, og forteller at de ikke har funnet en patron i kameraten hennes. Nikita får spørsmål om hun registrerte andre personer rundt kameraten hennes, som kan ha bli truffet.

– Jeg svarer at jeg var rundt han. «Er du sikker på at du ikke er skadet», spør de. Jeg svarer fort: Ja, okei, jeg er skadet.

Skuddet har gått rett gjennom kameraten, og truffet Nikita under venstre bryst.

Alternativ virkelighet

Kulen sitter heldigvis ikke dypt, og Niktia kommer ut av hendelsen uten ødelagte organer, eller store, indre blødninger.

– Jeg kom heldig ut av det, påpeker hun.

Samtidig påpeker hun at det hele oppleves som en «alternativ virkelighet».

– Skal jeg vært helt ærlig, har det ikke gått helt inn på meg. Jeg tror jeg fortsatt er i overlevelsesmodus på et vis, sier hun, og fortsetter:

– Jeg føler ikke noe. Ikke sult, ikke søvnmangel og ikke tørste. Egentlig føler jeg ingenting. Jeg tror egentlig at jeg fortsatt har veldig mye adrenalin.

– Kjenner du ikke på noe smerte?

– Av og til kjenner jeg en stikkende smerte. Av og til merker jeg det veldig godt. Men for det meste kjenner jeg ikke noen ting.