Flere tusen trosset politiets klare råd

Flere tusen personer trosset politiets råd og strømmet til Rådhusplassen i et spontant Pride-tog mandag kveld.

Politiet var veldig klare da de frarådet folk å møte opp på den planlagte Pride-markeringen på Rådhusplassen mandag kveld.

Årsaken til frarådingen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frykter nye angrep etter masseskytingen i Oslo.

Politiet klare råd er å utsette alle pride-arrangementer i hele landet, på grunn av den uavklarte trusselsituasjonen

Folkehav

Oslo Pride valgte å lytte til politiet og avlyse mandagens arrangement.

Men mange trosset politiets oppfordring og strømmet til Rådhusplassen.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ved 20-tiden hadde flere tusen mennesker, med Pride-flaggene høyt hevet, møtt opp.

Noen av de TV 2 snakket med forteller at de møter opp for å vise samhold og viste at de ikke lar seg tie.

– Det er veldig ekkelt å være her. Jeg er redd, men det er viktig å møte opp, sier en av de fremmøtte.

Politiet: – God kontroll

Selv om det er mange personer som strømmer til Rådhusplassen, opplyser politiet at de har god kontroll.

– Vi har god kontroll og en betydelig mengde ressurser som er på stedet for å skape trygghet, både på Rådhusplassen og i byen for øvrig, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Han sier at de var forberedt på at det ville møte en del mennesker der.

– Dere er ikke overrasket over det store oppmøtet?

– Nei, sånn sett ikke.

Saken oppdateres!