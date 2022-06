Her slår tornadoen til i Nederland – minst én drept

En sjelden tornado traff den lille byen Zierikzee 50 km utenfor Rotterdam mandag, opplyser sikkerhetsmyndighetene i provinsen Zeeland, til avisen NL Times.

Video fra stedet viser hvordan tornadoen med full kraft slo til mot kystbyen. På få sekunder ble alle løse gjenstander slengt rundt.

En person har mistet livet som følge av ekstremværet, og minst ti er skadd. Skadeomfanget er så langt ukjent, og nødetatene jobber fremdeles med å få full oversikt.

– Skadene er omfattende i flere deler av byen, sier sikkerhetsmyndighetene i landet til avisen.

Store skader

Tornadoen blåste taket av flere hus i området.

I gaten Calandweg mistet blant annet en hel rekke med hus takene sine. Minst 20 boliger er totalt ubeboelige etter uværet. I tillegg ble flere vinduer på mange hus knust, takstein blåste av gårde og trær falt over ende som følge av den kraftige vinden.

ØDELEGGELSER: Tornadoen feide gjennom byen og forårsaket store ødeleggelser. Foto: JEFFREY GROENEWEG

Totalt 12.000 personer bor i den lille landsbyen på sørvestkysten.

Det ble ikke sent ut noe farevarsel i forkant av tornadoen mandag. Klokken 14.30 lokal tid ble det sendt ut et varsel som frarådet folk å oppsøke området, slik at nødetatene kunne jobbe i fred og få oversikt.

Svak i styrke

– Det føltes som å bli sugd opp i en støvsuger, det var en voldsom følelse, sier Zierikzee-beboer Douwe Ouwerkerk om tornadoen. Han forteller at han så vrakdeler bli blåst mange meter av gårde.

KAOS: Mange ble skadet i uværet. Foto: JEFFREY GROENEWEG

Ifølge værvarslingstjenesten Weeronline var mandagens tornado svak i styrke, til tross for skadene den etterlot seg.

På Fujitaskalaen, som måler styrken på tornadoer i verden, havner mandagen tornado maks på nivå F2. Det tilsvarer det nest laveste nivået, på skalaen som går fra F1 til F5. Det anslås at vindstyrken var på mellom 179 og 218 kilometer i timen.

Også i Deauville i Normandi i Frankrike måtte folk søke tilflukt da en tornado feide inn over stranden 18. juni i år. En person ble drept. Foto: SAMY BOUGUERN

Det er vanlig med mellom én og tre tornadoer årlig i Nederland, men det er ikke ofte de tar liv. Sist gang var i 1992 da en person omkom i en tornado på øya Ameland.

I 1967 mistet sju personer livet da flere kraftige tornadoer passerte gjennom landet.

(©NTB/TV 2)