Dag Werner Larsen skulle bare feire Pride. Kvelden endte med at han måte holde fast på skuddsåret til en mann.

Det hadde vært en perfekt fredag for sykepleieren fra Sarpsborg. Været var bra og stemningen sto i taket.

For å toppe en allerede vellykket kveld, bestemte Dag Werner Larsen og vennegjengen seg for å avslutte fredagens feiring av Pride på utestedet London pub.

– Det er sted jeg har vært mange ganger, og som er en bauta i det skeive miljøet.

– Surrealistisk

Men så kom de første skuddene. Da var klokken blitt cirka kvart over ett, og dansegulvet var fylt til randen.

KULEHULL: Kulehullene er synlig på vinduet utenfor London pub. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi skjønte ikke hva det var først, og trodde det var kinaputter eller fyrverkeri. Men det pleier ikke å være det under Pride, sier han.

Så gikk det opp for dem at det var skudd.

– Det var et surrealistisk bilde hvor halvparten sto og danset, mens resten lå strødd og forsøkte gjemme seg.

Etter at gjerningsmannen Zaniar Matapour hadde skutt og drept to personer på utstedet Per på Hjørnet, bevegde han seg videre mot London. Der skal han ha avfyrt flere skudd inn mot blant annet dansegulvet.

– Da ble det plutselig fullt alvor, og blant annet en mann ble truffet.

– Kaos

Sykepleieren sier at han ikke fikk med seg at mannen var skutt, fordi alt gikk så fort.

FØRSTEHJELP: Sammen med en sykepleierkollega forsøkte Dag Werner Larsen å holde blødningen til en mann som var skutt under kontroll. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Men jeg så det jo etterpå, og det var en veldig spesiell opplevelse. Det var mye kaos, og vi var redde.

Sammen med en sykepleier-kollega prøvde de å gjøre det de kunne for å hjelpe mannen som var skutt.

Med nødetatene på telefonen oppdaterte Werner Larsen ambulansetjenesten om tilstanden til den skadde.

– Vi prøvde å holde kontroll på blødningen. Det virket som det tok en evighet før nødetatene kom, sier han.

Holdt igjen på utestedet

Men politi og ambulanse var svært raskt på stedet.

– Da ambulansen kom, trakk vi oss tilbake. Da ble vi veldig redde, og det skylte litt over oss.

Gjestene ble holdt igjen inne på utestedet av politiet mens situasjonen fortsatt var uavklart.

– Det er jeg glad for at politiet sa, men samtidig så var vi redde. Vi visst ikke hvor mange det var og om de kunne komme tilbake.

Politiet fikk imidlertid raskt kontroll på gjerningsmannen. Allerede fem minutter etter de første meldingene om skyteepisoden, var gjerningsmannen pågrepet.

– Vi ble veldig nære

TV 2 møter sykepleieren mandag kveld. Da har han så vidt rukket å summe seg, og tenkt over hva han har vært med på.

– Det har vært en veldig lang helg, og det oppleves surrealistisk. Jeg klarer ikke helt å skjønne at jeg har vært med på det.

Werner Larsen tenker spesielt mye på mannen han måtte hjelpe.

– Vi ble jo veldig nære, og han betyr mye for meg. En ting er fordi han ble skadet, og jeg kunne hjelpe som sykepleier. Men også fordi han er som meg, han er skeiv, og vi ble utsatt for det samme.

Avlyste markering

I utgangspunktet skulle skuespilleren delta på støttemarkeringen på Rådhusplassen, mandag kveld.

Etter at Oslo Pride først fikk klarsignal av politiet til å gjennomføre markeringen, kom det kontrabeskjed på ettermiddagen om at arrangementet var avlyst.

Årsaken er at PST beskriver trusselsituasjonen som uavklart, og politiet varslet at de ikke kunne garantere for sikkerheten til folk.

TROSSET ADVARSEL: Hundrevis av personer møtte likevel opp på Rådhusplassen, til tross for politiets klare oppfordring. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Werner Larsen sier han har respekt for politiet og PST sin beslutning, men tror behovet for nettopp en slik markering var stort.

– De visste jo at dette ville bli et stort arrangement, og når kan de egentlig gå god for sikkerheten vår? Det er spørsmål man stiller seg. Men nå har jeg nettopp vært gjennom en tøff situasjon, og jeg vil nådig utfordre den skjebnen.