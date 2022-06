Oslo Pride holdt pressekonferanse om hvorfor de har valgt å kansellere dagens støttemarkering.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses, sier Leder for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje.

Videre forklarer hun at de ikke kan avholde et arrangement når politiet anbefaler at vi skal avlyse.

– Det er tungt for mange å miste muligheten til møtes. Og det er tungt, og tøft å høre om den trusselsituasjonen som politiet rapporterer om.

– Politiet må ha veldig gode grunner

Hun sier at Oslo Pride varslet politiet om at det ville være en markering av størrelse.

– Vi snakket ikke om et konkret antall, men det var helt klart fra vår side at dette var snakk om en større markering.

– Så hører vi at politiet er overrasket over omfanget, og derfor har måtte rådet dere til å avlyse. Hvordan har dere opplevd kontakten med politiet? spør TV 2s reporter.

– Vi har hele tiden hatt en god og tett dialog med politiet, svarer Haugsevje.

Hun vil ikke svare på hvor vidt hun er skuffet over politiets håndtering i saken, men sier hun er lei seg for at de ikke kan gjennomføre arrangementet, og understreker at hun selv ikke kommer til å være tilstede på Rådhusplassen mandag kveld.

Hun forklarer videre at de ikke vil arrangere en ny pride-parade i Oslo før etter sommeren:

– Vi må ha ro nå og må ha en sommerferie før vi eventuelt går i gang og planlegger, sier Haugsevje.