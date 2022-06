Kjendisdatter åpner opp: – Jeg valgte meg, og jeg ville valgt meg igjen

Datter av Alec Baldwin, Ireland Baldwin (26), la nylig ut en video på TikTok der hun forteller om sin aborthistorie. Dette kommer som en reaksjon på USAs høyesteretts beslutning om å innskrenke abortloven.

TikTok: Baldwin fortalte sin historie i håp om å hjelpe andre som har vært i samme situasjon. Foto: Skjermdump fra TikTok

Hun begynte videoen med å si: «Før jeg deler det jeg skal dele, føler jeg ikke at det er noens ansvar å snakke om dette hvis de ikke føler seg komfortable.»

Hun sier så videre at hun har sett utallige TikToks de siste 24 timene der kvinner forteller andre kvinner at det er deres ansvar å dele aborthistorien deres, og at det synes hun rett og slett er feil.

Flere historier

Baldwin forklarer at hun først deler historien sin nå fordi hun vil at andre kvinner skal føle seg støttet og elsket, enten de vil dele sin egen historie eller ikke.

Hun forteller så en historie fra tenårene, der hun ble voldtatt mens hun var fullstendig bevisstløs. Hun fortalte ikke dette til noen andre enn en sykepleier som hjalp henne.

– Jeg holdt den hemmeligheten inni meg i årevis, og fordi jeg gjorde det, forårsaket det mye vondt og mye smerte for meg og folk jeg elsker, sier hun.

Uventet hendelse

Noen år etter den hendelsen, ble hun uventet gravid med kjæresten sin på den tiden, som hun var «veldig misfornøyd» med.

– Han gjorde det ganske klart at han aldri ønsket barn eller ekteskap. Han ønsket knapt å være i et seriøst forhold.

26-åringen sier derfor at hun valgte å ta abort fordi hun visste nøyaktig hvordan det føltes å bli født mellom to mennesker som hatet hverandre.

Når hun snakket om hun kunne fått babyen og gitt den opp for adopsjon, svarte Baldwin at «kanskje, kanskje ikke»

– Jeg valgte meg, og jeg ville valgt meg igjen. Det er ditt liv, det er ditt valg, konkluderte hun med.

Sterke reaksjoner

Roe v. Wade, den velkjente høyesterettsavgjørelsen fra 1973 som ga kvinner rett til abort i alle stater, ble omgjort av Høyesterett fredag. Det har skapt sterke reaksjoner verden over, og flere kjendiser har utropt sin misnøye.

DEDIKERTE SANG: Superstjernen valgte å si "vi hater dere" fra scenen til de fem dommerne i Høyesterett som innskrenket abortloven. Foto: Joel C Ryan / AP

Superstjernen Olivia Rodrigo (19) valgte blant annet å dedikere sangen "Fuck You" av Lily Allen til medlemmene av høyesterett som stemte for å innskrenke abortloven.

– Jeg er knust og livredd for at så mange kvinner og så mange jenter kommer til å dø på grunn av dette, sa Rodrigo fra scenen.

Deretter valgte hun å lese opp navnene på de fem dommerne, til stor jubel fra publikum.