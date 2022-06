Det skriver Espen Aleksander Evjenth på Facebook bare dager etter at han ble skutt på London Pub.

– Kjære alle. Jeg er trygg nå.

Slik starter Espen Aleksander Evjenth Facebook-innlegget hvor han beskriver hvordan han ble rammet av helgens dramatiske skyteepisode ved uteplassene Per på Hjørnet og London. Sistnevnte er en pub hvor skeive ofte vanker.

– Natt til lørdag ble jeg skutt i panna på London Pub, fortsetter han.

Evjenth, som er tidligere leder for Skeiv Ungdom, forklarer at kula, eller patronen, og knuste biter av kraniet hans ble operert ut av hodet på et sykehus i Oslo.

– Nå ligger jeg her på antibiotikadrypp og spiser Paracet, som er en underlig vanlig medisin å spise i en veldig uvanlig situasjon.

Feil sted til feil tid

Han skriver videre at han oppholdt seg på «feil sted til feil tid», og at han samtidig var «vanvittig heldig» med hvor han ble truffet.

– Så vidt jeg har klart å skjønne, så var skytingen en målrettet terrorhandling som ble utført av én enkeltperson med mye vondt i seg, skriver Evjeneth.

– Enkeltpersoners handlinger kan man aldri helt gardere seg mot. Så er det likevel fristende å tenke at samfunnsdebatten har vært med på å gjøre Pride til et innbydende og legitimt mål.

Gikk til angrep

Natt til lørdag åpnet 43 år gamle Zaniar Matapour en bag som inneholdt to skytevåpen. Mens folk koste seg i sommernatten, gikk han til angrep på tilfeldige mennesker midt i Oslo sentrum.

Klokken var 01.14 da politiet fikk inn første melding om skyting i Rosenkrantz' gate. Fem minutter senere var gjerningsmannen pågrepet.

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at PST mente draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour ikke hadde voldspotensial.

– Det er tredje gang en person som har vært i PSTs søkelys går til voldelig og dødelig angrep på få år. Senest i mai hadde PST samtaler med gjerningsmannen og vurderte at han ikke hadde voldsintensjoner, selv om han både var radikalisert og tidligere dømt for grov vold

Justisministeren: – Derfor kom ikke beskjeden fra politiet tidligere

Også politiet får kritikk

Oslo Pride avlyser mandagens markering. Politidirektøren går enda lenger og anbefaler utsetting av alle Pride-arrangement i hele landet.

Politiets anbefalinger har skapt sterke reaksjoner.

– Men hva i alle dager. Klarer ikke politiet å sikre en markering på Rådhusplassen? Det har da veldig god erfaring med fra tidligere?, skriver TV 2 profilen Niklas Baarli på Twitter etter at politiets anbefaling ble kjent.

Baarli får støtte av Oslo-politikeren Jon Reidar Øyan (Ap):

– Nå må politiet ta ansvar og slutte med rådene sine. Hvis de ikke kan garantere for sikkerheten, så får de skjære gjennom og si nei til arrangementet. Ikke bare fraråde det.