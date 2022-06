Fyrer løs mot PST: – Vanskelig å ha tillit

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at PST mente draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour ikke hadde voldspotensial.

Lørdag ble 43 år gamle Matapour pågrepet etter å ha skutt vilt rundt seg mot flere utesteder i Oslo sentrum.

To personer ble drept og 21 skadd. Politiet etterforsker masseskytingen som et terrorangrep.

PST opplyste i helgen at de har hatt Matapour på radaren sin 2015. Senest i mai hadde de en samtale med 43-åringen, men da vurderte de at det ikke var fare for voldelige angrep.

KNUST: Glasset på et av utestedene som ble rammet av masseskytingen ble fullstendig knust. Foto: Frode Sunde / TV 2

En måned senere gikk han til angrep.

Stanset i bil

Det får blant annet Frp-leder Sylvi Listhaug til å reagere kraftig.

– Det er tredje gang en person som har vært i PSTs søkelys går til voldelig og dødelig angrep på få år. Senest i mai hadde PST samtaler med gjerningsmannen og vurderte at han ikke hadde voldsintensjoner, selv om han både var radikalisert og tidligere dømt for grov vold, sier Listhaug og legger til:

– Han ble i april stanset i bil i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon sammen med den ekstreme islamisten Arfan Bhatti og var da i besittelse av kniv. Natt til lørdag skjøt og drepte han to og skadet langt flere. Hvordan kunne PST vurdere at mannen ikke hadde voldsintensjon?

– Åpenbart helt feil

TV 2 er kjent med at Matapour og Bhatti har hatt kontakt over flere år. De to har også vært naboer.

PST mener at Matapour har blitt radikalisert inn i ekstremt islamistisk miljø.

– 16. juni, bare ni dager før skuddene ble avfyrt i Oslo sentrum, nedskalerte PST trusselen fra ekstreme islamister. Også denne vurderingen var åpenbart helt feil. Det er vanskelig å ha tillit til PST etter så mange feilvurderinger på kort tid, sier Frp-lederen.

– Uavhengig kommisjon

Mandag opplyste justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2 at de vil gjennomføre en evaluering av både PST og politiets arbeid med denne saken.

Det synes Listhaug er bra.

– Denne må gjennomføres av eksterne og man bør vurdere å sette ned en uavhengig kommisjon.