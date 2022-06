Først og fremst syns jeg vi skal følge politiets råd. Når det er sagt virker politiets behandling av dette litt tilfeldig og ikke spesielt gjennomarbeidet.

Først velsignet de arrangementet, så, få timer før det skal gå av stabelen råder de publikum til ikke å delta. Jeg har forståelse for at det er vanskelig å navigere i dette farvannet all den tid de ikke vet om terroristen handlet på egenhand eller sammen med andre, men det er et par ting som er viktige å forstå.

For oss som er tilhører det skeive miljøet fremstår det å bli avlyst og bedt om ikke å ytre seg som en en dobbel provokasjon, fordi det er dette homser og lesber er blitt fortalt til alle tider. Bare du ikke viser det, bare ingen vet, bare det ikke syns på deg hva du er, så går det nok greit.

Det er denne usynligheten vi kjemper mot og derfor virker det som en rød klut når vi nok engang skal skremmes til taushet. Nettopp dette å være stille og ikke ta til gatene med vår sorg og vårt raseri og med våre krav om respekt for de vi er, føles som en måte å lure oss tilbake i skapet på, og det valget er vi mange som har tatt, at tilbake i skapet skal vi aldri.

Derfor er det vanskelig for oss å forstå hvorfor oppfordringen etter 22 juli om å ta tilbake gatene og byen, ikke gjelder for oss 11 år senere.