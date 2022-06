– Situasjonen kunne ikke vært mer håpløs

Det stilles store spørsmål til at Manchester United fremdeles står uten spillerkjøp. Etter sigende er den første signeringen rett rundt hjørnet.

Mandag startet Erik ten Hag oppkjøringen med Manchester United.

Naborival Manchester City har forsterket med Erling Braut Haaland og Liverpool med Darwin Nuñez. Samtidig har United til gode å bekrefte en stor overgang.

TV 2s fotballeksperter Yaw Amankwah og Simen Stamsø-Møller er kritisk til at klubben, som endte som nummer seks forrige sesong, ikke har tatt mer tak i tingenes tilstand.

– Situasjonen per dags dato kunne ikke vært mer håpløs. Den forrige treneren (Ralf Rangnick) var klokkeklar på at det krevdes en stor opprydning med ti nye spillere, og nå står de her uten én eneste. Da blir hele greien ekstremt latterlig, er dommen fra Amankwah.

Stamsø-Møller forteller at han aldri har hatt lavere forventninger til de røde djevlene.

– Akkurat nå er det en kritisk situasjon, og de er langt unna å være en tittelutfordrer. Sånn jeg ser det har ten Hag den vanskeligste oppgaven i Fotball-Europa foran seg, sier Stamsø-Møller.

Fotballkommentatoren mener tiden hvor laget kunne hente fra øverste hylle er forbi.

– Senest i fjor klarte de å lokke til seg store navn, men nå er det mer attraktivt å spille for City, Liverpool, ja til og med Chelsea, Arsenal og Tottenham sånn det ser ut nå.

Store utskiftninger

Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata og Nemanja Matic har allerede takket for sin tid i klubben. I tillegg går spillere som Edinson Cavani og Anthony Martial en usikker fremtid i møte.

Cristiano Ronaldo scoret 18 mål i Premier League forrige sesong. Likevel er det delte meninger om laget skal ha den aldrende superstjernen som frontmann.

– Hvis de skal spille en dynamisk fotball med høyt press som de prøvde på forrige sesong, blir det helt feil å bygge rundt en 37-åring. Til det trengs det unge spillere, sier Amankwah.

– Kvitter de seg med Ronaldo må de ha en målgarantist klar, ellers begynner det å bli syltynt, følger Stamsø-Møller opp.

Amankwah understreker viktigheten av å være tidlig ute med å sikre seg nye spillere.

– En ny trener som kommer med en egen metodikk trenger tid, det så vi blant annet med Antonio Conte. Derfor er det helt avgjørende at de får på plass noen navn snart.

AKTUELL: Frenkie de Jong kan bli Manchester Uniteds første sommersignering Foto: PAU BARRENA/AFP

Jakter Barca-stjerne

Ifølge britiske The Athletic er Manchester United og Feyenoord enige om en overgang for venstreback Tyrell Malacia til en verdi av 17 millioner euro.

En annen nederlender, Barcelona-spiller Frenkie de Jong, skal også være nær en gjenforening med landsmann ten Hag, ifølge anerkjente Fabrizio Romano.

Stamsø-Møller mener midtbanespilleren vil heve laget betraktelig, samtidig som han foreslår flere navn.

– Declan Rice hadde vært helt supert. Richarlison er en type som har mentaliteten som trengs og Pau Torres er en venstrebeint midtstopper som passer godt inn.

De to ekspertene er usikre på om ten Hag klarer å løfte laget tilbake til å kjempe om titler igjen.

– Jeg har sånn passe tro. Han har ikke bevist veldig mye, men nye tanker kan gi en «boost», sier Stamsø-Møller.

– Jeg forventer å se et lag som styrer kampene, men det gjenstår å se om spillerne de ender opp med kommer til å beherske det, tilføyer Amankwah.