Vil ha justerte fartsgrenser og flere fotobokser

Mandag var det krisemøte etter alle dødsulykkene på norske veier. Dette er Statens vegvesen plan for å endre den negative trenden.

Hittil i juni har dødstallene fordoblet seg sammenlignet med i fjor. Derfor kalte vegdirektøren inn til krisemøte.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og mange av landets fylkeskommuner var mandag samlet i et krisemøte om trafikksikkerhetsutviklingen.

- Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå frem til trafikantene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er glad for vegdirektørens initiativ til krisemøtet.

- Utviklingen er urovekkende. Trafikkulykker rammer nådeløst, brått og uventet. Det er for tidlig å si noe om årsak til ulykkene som har skjedd. Det er også for tidlig å si noe om dette er utslag av tilfeldige variasjoner, eller starten på en mer langvarig trend. Men kampen pågår. For vi har ingen å miste i trafikken, sier Nygård.

Saken oppdateres!