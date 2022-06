Italiensk dragkamp om Østigård – ønsker selv overgang til Napoli

Det er en dårlig skjult hemmelighet at den italienske storklubben Napoli ønsker å sikre seg det norske stjerneskuddet Leo Skiri Østigård.

Men foreløpig har ikke Napoli og den engelske klubben Brighton, som eier 22-åringen, klart å komme til enighet om en overgangssum for midtstopperen.

Nå kan TV 2 avsløre at det skyldtes at det for tiden pågår en dragkamp om mannen som for alvor fikk sitt gjennombrudd på det norske landslaget under forrige landslagssamling.

Det er nemlig ikke bare Napoli fra Serie A som ønsker seg Leo Skiri Østigård. Også Torino – som endte på 10.-plass i Serie A i år – ønsker å kjøpe 22-åringen fra Åndalsnes, får TV 2 opplyst fra informert hold i Italia.

Ønsker seg selv til Napoli

Ifølge TV 2s informasjon ønsker Brighton i utgangspunktet å selge Østigård til Torino. Det rimer dårlig med Skiri Østigårds ønske: Han har vært tydelig på at han ønsker seg til Napoli, ifølge TV 2s kilder.

TV 2 har vært i kontakt med Skiri Østigård mandag. Han ønsker for øyeblikket ikke å uttale seg om klubbframtiden.

TV 2 har tidligere omtalt at en overgang for Skiri Østigård kan ende med en totalpakke på et tresifret antall millioner.

Romsdalingen har vært leid ut til den italienske klubben Genoa siden i januar. Hans kontrakt med Brighton varer i utgangspunktet ut kommende sesong.