«Paradise Hotel»-vinner dømt for voldtekt: – Dypt skuffet

Domsslutningen er lik den han fikk i tingretten. I ankesaken, der 23-åringen endret forklaring, er dommerne enstemmige i skyldspørsmålet.

Retten mener det er skjerpende at saken har «klart preg av utnyttelse av en ung jente til egen seksuell tilfredsstillelse». De viser også til at Grønberg ba jenta med seg hjem og ga henne alkohol.

I tillegg til straffen på fire år og fem måneder må han betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Min klient er dypt skuffet over dommen og er uenig i resultatet da det i stor grad bygger på en troverdighetsvurdering. Vi vil nå gå grundig gjennom dommen for å vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier Grønbergs forsvarer, Heidi Reisvang.

Om erstatningen han er idømt, sier hun:

– Når det gjelder oppreisningsnivået ble fornærmede tilkjent et høyere erstatningsbeløp enn i tingretten fordi Høyesterett i mai i år justerte oppreisningsnivået. Nivået tar nå høyde for den generelle prisutvikling i samfunnet, ved å knytte erstatningsbeløpet til grunnbeløpet i folketrygden. Reelt sett har oppreisningen gått ned år for år de siste ti årene, og nå tar den igjen dette fallet i pengeverdien. Det er altså ikke noen dramatikk i dette.

Viktige beviser

Anklagen mot 23-åringen gjelder en lørdagskveld i juli i 2019. Grønberg var på dette tidspunktet 20 år, mens jenta var 14.

Selv nekter han for å hatt seksuell omgang med fornærmede.

De to hadde ikke kjennskap til hverandre forut for hendelsen.

Det Grønberg og den fornærmede jenta er enige om, er at de to og en kamerat av Grønberg var hjemme hos ham på Grønnåsen i Bodø den aktuelle kvelden.

Ifølge tiltalen hadde Grønberg og 14-åringen først frivillig samleie. Senere på kvelden, da hun ønsket å dra hjem, slo han henne i ansiktet og truet henne til å ha sex med ham en gang til.

Kameraten til Grønberg, som var til stede i leiligheten den aktuelle kvelden, skrev meldinger til sin daværende kjæreste mens Grønberg og fornærmede var i overetasjen.

Til kjæresten skrev han at Grønberg var «oppe å pula». Også i politiavhør har han forklart at han mener at kameraten og 14-åringen hadde sex, og at Grønberg selv sa dette til ham senere samme kveld.

«Selfie» ble bevis

Forklaringen og Snapchat-meldingene står i sterk kontrast til Grønbergs forklaring om at de to bare snakket sammen.

Klokken 02.08 den aktuelle natten tok fornærmede også en «selfie» som viser at hun har blod i ansiktet og en hevelse. Hun har selv forklart at det var fordi Grønberg slo henne to ganger med knyttet hånd.

Da tiltalen ble offentlig kjent i fjor høst, hadde Grønberg i mellomtiden vært med på innspillingen av «Paradise Hotel», som ennå ikke var sendt på TV.

Grønberg endte med å vinne den 14. sesongen av realityprogrammet.

– Svært belastende

Dermed oppsto en offentlig debatt om hvorvidt sesongen skulle trekkes.

Produksjonsselskapet Nent besluttet å sende sesongen, der Grønberg vant sammen med Veronica Langfjell (23). Samtidig straffet de Grønberg ved å frata ham pengepremien.

Årsaken var at Grønberg i castingprosessen hadde unnlatt å fortelle at han var under etterforskning for voldtekt, hvilket er et kontraktsbrudd.

For den fornærmede kvinnen har det vært svært belastende å se tiltalte på TV, ifølge hennes bistandsadvokat Finn Ove Smith.