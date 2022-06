Funkyfam fikk feriedrømmen ødelagt: – Ungene er knust

Det er ingen tvil om at det er flykaos i disse dager. I Europa er flyplasser stappfulle av køer grunnet mannskapsmangel, og her i Norge har flystreik rammet reisene til mange.

En av dem som skulle ut å reise var Trude Massa Vasstrand (58), kjent fra TV 2 Play-serien «Funkyfam». Hele familien skulle etter planen reise til Kreta mandag ettermiddag, men slik ble det ikke.

TYDELIG IRRITERT: Vasstrand la selv ut dette på sin Instagram-story etter at hun fikk beskjed om at det var mannskapsmangel som skyldte kanselleringen. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Vi fikk en SMS i morges rundt klokken 7 om at flyet var kansellert. Vi tenkte det var grunnet flyteknikerstreik, men så leser vi i avisen at det er mannskapsmangel.

Ikke overrasket

Vasstrand forteller videre at de nettopp har fått melding om at SAS dessverre ikke har funnet alternativ transport innen tre dager, og at de dermed var ferdig med saken for sin del.

– Vi er sinte og oppgitte, men dessverre ikke overrasket over den slette kundebehandlingen. Ungene er helt knust.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, sier dette til God Kveld Norge:

– Vi vil alltid forsøke å gi informasjon ut til kunden så raskt som mulig. I en flyoperativ hverdag så kan uforutsette ting skje og dermed føre til forsinkelser eller kanselleringer tett på avgang.

Hun sier at det er beklagelig for kunden når slike ting skjer. Videre preiserer hun at de nå står i en krevende situasjon fordi en hel flybransje skal opp i luften etter to år med pandemi. Det er køer på flyplasser og det kan føre til at mannskap kommer sent inn til neste flygning.

Ødelegger ferien

Vasstrand selv er oppgitt og sier at med kun to SMS så har de rasert deres, og alle andre på samme fly, sin ferie. Hun mener SAS burde ha visst om mannskapsproblemene før i morges.

Sund sier det er leit at kanselleringen har ført til at det gikk ut over ferieplanene.

– Når uforutsette ting skjer, forsøker vi alltid å finne løsninger i den grad det går. Akkurat nå er det sommerferie og mange fulle fly, så alternativene er begrenset.

Sund legger likevel til at innenfor visse rammer, kan man selv ordne alternativ transport og søke SAS om tilbakebetaling i etterkant.

Flystreik rammer flere

Det var for litt over en uke siden at det ble brudd i meklingene mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon (NFO). Det var flere ting som skulle diskuteres, blant annet lønn og helserelaterte krav. Partene klarte ikke å komme til enighet, og dermed ble flere flyteknikere statt ut i streik.

Streiken rammer flyteknikere i Norwegian, SAS og Widerøe. Flere avganger har blitt kansellert som følge av dette, og mange har fått ferieplanene sine ødelagt.

Vasstrand forteller at familien etter planen skulle være borte i en uke, og at de har leid feriehus de ikke får kompensasjon for. De får heller ikke reist på en annen måte.

– Alle de andre selskapene går som normalt, men de er fullbooket, avslutter hun med.