Økonomisk risiko for reisende: – Uheldig at passasjerene legger ut

Den siste tiden har flere flyselskaper sett seg nødt til å kansellere en rekke flyvninger.

Søndag kveld la Widerøe ansvaret over på passasjerene. De gir ikke lengere ombooking ved innstilte avganger.

– Det er ikke heldig at passasjerene må legge ut. De kan risikere å komme i konflikt med selskapet i etterkant av utleggene, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen til TV 2.

I denne forbindelse mener han å ha gode grunner til å ytre bekymring. Dette basert på tidligere erfaringer med flystreik.

Flere muligheter

Likevel har de reisende en transportavtale i bunn. Den skal forsikre passasjerene om å nå det planlagte reisemålet uavhengig av kanselleringer.

– Flypassasjerordningen er entydig på at selskapet har plikt til å ombooke og dekke det som heter forpleining, sier Iversen.

Det vil si utgifter knyttet til hotell, mat og drikke i påvente av alternativ reiserute.

Thomas Iversen er seniorrådgjevar i Forbrukarrådet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Så lenge disse rettighetene ligger til grunn skal Widerøe i utgangspunktet betalte tilbake for utleggene.

– Flypassasjerforordningen setter ikke noe konkret tak for disse utgiftene, men passasjerene kan ikke bruke i det uendelige. Det kan bli en diskusjon i ettertid om hvor grensen går, sier forbrukerjuristen.

Han mener det er mye å forvente at de reisende selv får ansvaret for å finne kostnadseffektive reiseveier. Spesielt med tanke på et økende press på kanselleringer og frykten for at billettene skal forsvinne.

Bemanningstrøbbel

Kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Solli begrunner avgjørelsen i manglende bemanning.

I tillegg er det uklart hva de kommende dagene vil bringe, og derfor hvilke flyvninger som vil gå som planlagt.

– Vi har ikke anledning til å bistå hver enkelt av kundene våre. De må selv finne alternative reiseruter og sende kvitteringen til oss, sier Solli til TV 2.

MANGLENDE BEMANNING: Widerøe har ikke kapasitet eller anledning til å hjelpe kundene sine med ombookinger lengere. Foto: Gorm Kallestad / TV 2

Hun legger ikke skjul på at disse utgiftene vil koste selskapet dyrt. Og at det jobber iherdig med å ivareta passasjerene etter beste evne.

– Det er ikke noen tvil om at vi står inne for og skal forholde oss til til de rettighetene kundene normalt har, sier hun.

Ingen regler uten unntak

Likevel må de alternative reiserutene befinne seg innenfor rimelighetens grenser, ifølge Solli.

– Man må utøve skjønn her. Dersom man ikke lykkes i å finne en annen reiserute innen relativt kort tid, kan vi naturligvis ikke dekke hotellopphold i en uke, sier hun.

Hun ønsker ikke å gi et konkret beløp knyttet til maksbeløp på utgiftene.

– Kan passasjerene risikere og ikke få tilbake utleggende dersom dere vurderer de som utenfor rimelighetens grenser?

– Ja, hvis det er helt urimelig så kan det tenkes, sier Solli og legger til:

– Vi må bruke sunn fornuft opp i alt det her. En taxitur mellom Tromsø og Bergen er ikke innenfor rimelighetens grenser.

Solli mener i tillegg at manglende romkapasitet på hoteller rundt om i de store byene gir ytterligere utfordringer.

Det gjør det vanskelig for selskapet å tilby alternativer på en hurtig og lettløst måte.

– Det er sterkt beklagelig på toppen av alle ting som vi både beklager og er lei oss for overfor kundene våre fra før av, sier hun.