Politiraid hos Tour de France-lag

Fredag: Se Tour de France-åpningen på TV 2 eller TV 2 Play kl. 15.30.

Politiet har gjort søk i hjemmene til noen av rytterne og medlemmene av støtteapparatet til Team Bahrain Victorious før avreise til Tour de France.

Det opplyser laget på sine nettsider.

Under fjorårets Tour fikk laget besøk av politiet.

Deretter innledet ble det innledet en formell etterforskning.

Ifølge laget er ransakelsen en fortsettelse av etterforskningen. De tar sterk avstand fra mistanken om doping, og er misfornøyd med at det skjer like før sesongens største høydepunkt.

– Etterforskningen mot medlemmer av laget, som startet for nesten et år siden og ikke ga noen resultater, fortsetter like før starten av det viktigste rittet, Tour de France, og skader ryktet til enkeltpersoner og laget. På grunn av den nylige etterforskningen, føler laget at timingen på denne etterforskningen er for bevisst å skade lagets omdømme, skriver laget.

Bahrain Victorious hevder at de ikke er blitt informert om utviklingen av etterforskningen som ble startet i fjor, og mener at etterforskerne ulovlig har gitt informasjon om beslaglagte gjenstander til et medisinsk tidsskrift.

– Tidsskriftet slo fast at laget ikke var i besittelse av forbudte stoffer. Likevel sår denne oppførselen tvil om etterforskningens troverdighet, skriver laget.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror at franske myndigheter har sine grunner til å slå til samme uken som Touren starter.

– Laget har blitt etterforsket i langt tid, og når dette skjer igjen, er det opplagt at politiet har tro på at de kan finne noe. Når de ikke henlegger saken, er de ikke fornøyd med utfallet og en mistanke er til stede, kommenterer han.

– Det er selvfølgelig ikke hyggelig for et lag å få dette rett før Tour de France, men jeg kan ikke skjønne hvorfor franske myndigheter skulle gjøre det om det ikke var en grunn, fortsetter Kaggestad.

Laget går ikke ut med hvilke ryttere som fikk besøk av politiet mandag.

– De har hatt et løft det siste året med ryttere som Matej Mohoric, men det er ikke noen eksepsjonelle resultater rent sportslig. Men med prestasjoner vil det alltid komme mistanke, og antidopingarbeidet i dag er noe helt annet enn tidligere, påpeker Kaggestad.

– Det skaper et negativt bilde av sporten og det er lett å trekke paralleller til sykkelens mørke historie. Rent sportslig er det ikke noe bra for rytterne og det kan ødelegge gleden. Hvis de ikke har gjort noe galt er det tungt, men da er det bare å fortsette som før. Det er bra at Bahrain spiller med åpne kort, og forhåpentligvis får de lukket det kapittelet for godt, tilføyer han.

