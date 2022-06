Mehl: – Anbefaler folk å ikke ta til spontane markeringer

– Jeg anbefaler folk å ikke ta til spontane markeringer, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2 mandag.

Heller ingen av de andre statsrådene kommer til å delta, opplyser Mehl.

– Regjeringen forholder seg til politiets råd, og det vil jeg også oppfordre alle andre til å gjøre, sier justisministeren.

– Jeg skulle veldig gjerne vært der, men vil oppfordre alle til å følge politiets råd. Sikkerheten må komme først.

Mehl peker på PSTs vurdering av terrortrusselsituasjonen, som lørdag ble oppjustert til ekstraordinært nivå.

– Vi må beskytte folk i Norge. Derfor vil jeg oppfordre til å følge politiets råd, sier hun.

Kontrabeskjed

På oppfordring fra politiet valgte Oslo Pride å avlyse lørdagens parade av sikkerhetshensyn.

Søndag ble det likevel klart at flere skeive organisasjoner, sammen med Oslo Pride, har samlet seg om en støttemarkering mandag kveld – med godkjenning av politiet.

BLOMSTERHAV: En rekke personer tok likevel i gatene og gikk samlet lørdag, da Pride-paraden egentlig skulle gått. Foto: Marte Christensen / TV 2

Så kom en ny kontrabeskjed mandag.

– Vi har nå hatt mer tid til å planlegge sikkerheten. Vår fremste oppgave er å sørge for sikkerheten under arrangementet. Det er også et fast arrangement på ett sted, som er enklere å sikre, sa visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari til TV 2 mandag morgen.

– Måtte ta nye vurderinger

Justisministeren bekrefter vurderingen, som ble tatt etter at omfanget av arrangementet ble klarere.

– Omfanget har utviklet seg det siste døgnet, og blitt poensielt veldig stort. Det gjør også at politiet må ta nye vurderinger av sikkerheten, avsluttet Mehl.

Markeringen som var planlagt mandag kveld skulle foregå 19.30 på Rådhusplassen. På planen stod taler, musikalske innslag fra artister tilknyttet det skeive miljøet, og ett minutts stillhet.