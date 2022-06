Politiet fraråder markering i kveld

Politiet mener vi står overfor et uavklart trusselbilde, og anbefaler folk om ikke delta på mandagens støttemarkering.

Lørdag ble årets Pride-parade avlyst, etter at to mennesker ble drept og 21 skadd etter en skyting i Oslo sentrum.

Politiet rådet derfor alle Pride-relaterte arrangementer å bli avlyst, noe arrangøren Oslo Pride fulgte.

Mandag er det varslet en stor markering ved Oslo rådhus. Mandag morgen opplyste politiet at det denne markeringen er tryggere enn paraden.

– Vi har nå hatt mer tid til å planlegge sikkerheten. Vår fremste oppgave er å sørge for sikkerheten under arrangementet. Det er også et fast arrangement på ett sted, som er enklere å sikre, sa visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari til TV 2 mandag morgen.

Politiet snur

Men mandag ettermiddag har pipa fått en annen lyd.

– Vi har vært i kontakt med arrangør tidligere, da var det snakk om en liten markering. Nå er det snakk om en veldig stor markering, og vi anbefaler at det ikke gjennomføres. Hvis noen likevel kommer dit, så vil politiet være til stede, sier leder for felles operativ tjeneste i politiet, Martin Strand.

Pride-paraden ble, etter råd fra politiet, avlyst som følge av masseskytingen. Likevel oppsto det et spontant tog i Oslos gater lørdag. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi kan ikke garantere for sikkerheten, derfor anbefaler vi at det ikke gjennomføres.

– Følg politiets råd

Også byrådsleder Raymond Johansen gikk tidligere mandag ut og oppfordret alle til å delta under kveldens støttemarkering.

Men mandag ettermiddag skriver Johansen på Facebook at han som byrådsleder ber folk følge politiets råd.

– I ettermiddag har politiet kommet med nye råd, og bedt Oslo Pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd.

Raymond Johansen ber folk lytte til politiets råd og ikke delta på kveldens markering. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han skriver videre at kommunen står skulder ved skulder med Oslo Pride, det skeive miljøet og deres arrangementer i tida som kommer.

– Vi deler sorgen med alle som ble rammet av terrorangrepet i helga. Oslo er, og skal alltid være en åpen, inkluderende og tolerant by. Vi skal vise kjærlighet og omtanke for hverandre. Vi skal vise de hatefulle og terroristene at de aldri skal vinne. Alle har rett til å være den de er og elske den de vil, skriver Johansen.

– Ikke kontroll på trusselbildet

Oslo kommune opplyser til TV 2 at de ikke ble informert om politiets råd før de gikk ut med det mandag ettermiddag.

Politiet innrømmer at de og Oslo kommune burde snakket bedre sammen.

– Det trusselbildet vi står overfor klarer vi ikke gjøre noe med akkurat nå, og derfor kan vi ikke anbefale å gjennomføre det. Hadde vi hatt kontroll på trusselbildet, hadde det vært greit å gjennomføre, sier Strand.

Martin Strand fraråder folk om å dra på markeringen i kveld, etter Oslo-skytingen natt til lørdag. Foto: Geir Olsen/ NTB

Han understreker at det vil være vanskelig å stoppe arrangementet.

– Det vil være en helt umulig situasjon. Vi håper publikum holder seg til anbefalingen og ikke møter opp.