Ofrene reagerer sterkt på siktedes krav

Lundin ringer mandag rundt til de som har status som fornærmet etter at Zaniar Matapour (43) skjøt en rekke skudd i Oslo sentrum natt til søndag.

Overfor TV 2 oppgir advokaten at han foreløpig representerer 21 skadde, men at dette tallet kan bli høyere i dagene som kommer.

Samtlige har blitt påført fysiske skader under angrepet.

Lundin sier at flere av de skadde han har snakket med, reagerer på at siktede har fremsatt et krav om at en eventuell politiforklaring må kringkastes.

BISTÅR: Christian Lundin er bistandsadvokat for de skadde etter angrepet i Oslo. Foto: Anette Karlsen / NTB

– Det har jeg fått flere reaksjoner på. De ønsker virkelig ikke at han skal få bruke mediene som et mikrofonstativ for sine synspunkter, sier bistandsadvokaten.

Fengsles mandag

Politiet har ved flere anledninger forsøkt å få til et avhør med Matapour, men det har ikke latt seg gjøre.

Ifølge forsvarer John Christian Elden er 43-åringen kritisk til at politiet vil ta opp avhøret på lyd og bilde, med mindre dette kringkastes til offentligheten.

Matapour er angivelig redd for at politiet skal manipulere opptakene. Den terrorsiktede mannen ønsker heller ikke å la seg observere av rettsoppnevnte sakkyndige.

Mandag kveld bekrefter Elden at politiet har spurt om han er villig til å la seg avhøre på lyd, uten bildeopptak.

– Nå har politiet kommet på banen og sendt en epost der de tilbyr å endre vilkårene sine for avhør, og da får vi ta det videre til klienten for å høre om han blir beroliget av dette, sier Elden til NRK.

Oslo tingrett besluttet mandag som ventet at Matapour varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Flere som sliter

Advokat Lundin opplyser at noen av hans klienter tar hendelsene veldig tungt.

– Dette er en forferdelig opplevelse. Mine klienter har selvfølgelig reagert på hendelsen på ulik måte. Enkelte sliter veldig, mens andre sier at det går bedre. Mitt inntrykk er at de følges godt opp av helsevesenet.

Lundin forteller at han har fått oversendt store mengder dokumenter fra politiet mot taushetsplikt. Nå jobber han med å få oversikt over hvem som har befunnet seg hvor i forhold til gjerningsmannens bevegelser.

– Tilstanden til klientene er fremdeles litt oversiktlig. Noen av dem ble beskutt ute og andre inne på utestedene, sier Lundin.

Han opplyser at det fortsatt er personer som ligger innlagt på sykehus. Politiet har tidligere uttalt at ingen er livstruende skadet.