Regjeringen: Norge får ny havmiljølov

Situasjon for verdenshavene er alvorlig, både når det gjelder forurensning og overfiske.

Regjeringen bekrefter nå at de vil gå inn for en ny havmiljølov.

– Det betyr at vi skal skaffe oss en lov som gjør at vi kan etablere marine verneområder også i økonomisk sone, som utgjør 88 prosent av havområdene Norge holder orden på, sier Barth Eide til TV 2.

Norge har ikke hatt mulighet til å verne i disse områdene tidligere.

– Vi har ikke hatt en slik lov før, men dette har vi rett til etter folkeretten. Dette er noe mange har etterlyst, så jeg er veldig glad for at det nå kommer i gang, sier han.

Kan ramme oljefelt

– Hva betyr dette konkret? Kan vi ha vernesone på steder hvor vi dag er i ferd med å borre etter olje og gass?

– I prinsippet betyr det det, så skal man ta beslutninger om enkelte vernetiltak etter hvert. Det vil vi behandle sak for sak, sier klimaministeren.

Han viser til at vi på land har Naturmangfoldloven, som gir anledning til vern av natur på havbunnen og i vannsøylen innenfor den norske territorialgrensen 12 nautiske mil.

Norge forvalter havområder ut til 200 nautiske mil, som vil omfattes av den nye loven.

– Vi skaper et juridisk grunnlag gjennom en egen lov som på mange måter speiler det naturmangfoldsloven gjør på land, sier Barth Eide.

Han viser til at loven er et viktig tiltak for hvordan Norge skal forvalte havet mer bærekraftig.

– Det viktigste er en bærekraftig bruk av den delen av havet vi skal høste av. Det vil også være behov for maritime verneområder, og da må vi ha et rettslig grunnlag for det.

VIKTIG: Både Barth Eide og Skjæran mener det er i hav- og fiskerinærings interesser å få loven på plass. Foto: Santiago Vergara S.

Vil sikre gode tider

– Vern og fiske kan være motstridende interesser. Hvordan blir dette tatt imot av fiskerinæringen?

– Det er ikke ofte det er motstridende interesser. En av de viktigste årsakene til at vi må forvalte havet bærekraftig, er å sørge for at fiskeriene kan ha gode tider fremover, sier Skjæran.

– Jeg er stolt av å være med på å ta dette steget.