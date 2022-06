Tuva Hansen om den bisarre skaden: – Så ikke kneskålen min

– Jeg var endelig på trening med ball i beina i dag, og det føles bra.

Det sa Tuva Hansen til TV 2 fredag forrige uke. Det var dagen før kampen mot New Zealand på Ullevaal Stadion. Der var hun med i kamptroppen, men fikk ikke et eneste minutt.

Tuva Hansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Årsaken til det er en noe spesiell skade hun fikk i cupkampen mot Arna-Bjørnar 15. juni. I en kollisjon fikk hun en motspillers kne i låret. Det endte med at hun ble bandasjert og hjulpet av banen.

– Jeg fikk en kraftig lårhøne og så samlet all væske seg i kneet. Jeg så ikke kneskålen dagen etterpå, så jeg ble litt bekymret om det var kneet eller låret det gikk utover, sier Hansen til TV 2.

Båremannskapet måtte bidra

Kampen mot Arna-Bjørnar var også den siste Brann-kampen under ledelse av Alexander Straus. En liten stund før den kampen ble det klart at bergenseren ble presentert som Bayern Münchens kvinnelag sin nye trener.

Da han ble takket av, ble Hansen båret rundt på banen etter kampen:

Brann-kapteinen beskrives som en viktig brikke på landslaget av landslagssjef Martin Sjögren.

For Hansens del har det meste handlet om å være tålmodig. Hun forteller at hun allerede har kjent på litt motgang ettersom lårhøna har vist seg å være såpass kraftig at hun i løpet av den første uken med landslaget ikke trente for fullt en eneste dag.

– Jeg har syklet mye og trent mye styrke. Kjempekjekt… Jeg er ikke en spiller som er mye skadet, så det er en liten tålmodighetsprøve for min del. De mener at jeg kan få litt oppladning etter mange kamper i Toppserien. Det er nok ikke bare dumt, men nå føles det jo litt dumt, sier hun og legger til:

– Ting tar litt lenger tid enn forventet. Jeg ville gjerne være med på kampen mot New Zealand. Vi prøver å få meg klar til kampen mot Danmark.

– De vil ikke gi meg en dag

Ønsket hennes om å være en av de elleve Sjögren starter med i mesterskapet er stort. Om det blir som back eller midtstopper, har ingenting å si for Hansen som uansett bare ønsker å spille.

Sjögren forteller til TV 2 at han liker innstillingen Hansen har til det hele og hyller henne for å ha et såpass brennende ønske om å komme tilbake å levere for Norge.

Hansen vet imidlertid ikke når hun er hundre prosent tilbake igjen og klar for å spille 90 minutter igjen.

– Det har vært en opptur i det siste. De vil ikke gi meg en dag. Det fikk jeg da jeg kom her, og det ble ikke den dagen. Jeg tror ikke de vil at jeg skal få en ny knekk.

– Hvilken dag ble du forespeilet å være tilbake?

– Det var snakk om onsdag eller torsdag, men det ble det jo ikke. Det tar litt lenger tid.