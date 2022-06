MMA må bli lovlig i Norge

FrP fjernet forbudet mot proffboksing etter mange års kamp. Vi håper det ikke vil ta like lang tid å oppheve MMA forbudet.

Det finnes ingen objektive grunner til hvorfor MMA (Mixed martial arts) skal være forbudt i Norge å konkurrere i, på et profesjonelt nivå.

Til tross for at sporten kan oppleves både rå og brutal for uinnvidde, finnes det en rekke andre lovlige idretter i Norge forbundet med høyere risiko og skadepotensial.

Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ifølge en fagfellevurdert studie fra Univerity of Alberta, dokumenteres det at boksing har langt høyere risiko for alvorlige og kroniske skader, enn hva MMA har.

Og når det er sagt, finnes det flere lovlige idretter som har større risiko for alvorlige skader enn boksing.

Dersom vi kan slå fast at skaderisiko ikke er et gyldig argument for et videre forbud, står man igjen med de subjektive og følelsesmessige argumentene.

Det oppleves kanskje negativt for noen at idrettens mål er å gjøre skade på motstanderen?

Og den barbariske fremtoningen hvor menn og kvinner møtes for å uskadeliggjøre hverandre, akkurat som i gladiatorenes tid, harmonerer kanskje ikke for de som sogner til myke og ikke-voldelige verdier?

Men i et liberalt samfunn, som hevder å fremme mangfold og pluralisme, bør ikke slike subjektive argumenter kunne føre frem.

Forbudet mot proffboksing ble opphevet i 2014 etter 24 års kamp, og det var nøyaktig de samme argumentene som ble brukt mot å oppheve bokseforbudet, som i dag brukes for å opprettholde forbudet mot MMA.

Allikevel er det ingen i dag som argumenterer for å gjeninnføre et forbud mot proffboksing.

Det er imidlertid interessant å se hvordan visse politikere fra parti som var for å opprettholde et forbud mot proffboksing, var blant de som var ute og hyllet Cecilia Brækhus og solte seg i hennes glans da hun vant sine kamper på norsk jord.

FrP mener at MMA er et positivt og spennende tilskudd til idretts- Norge og at utøverne fortjener et likeverdig tilbud på norsk jord som de får i utlandet.

For det er ikke slik at et norsk forbud hindrer norske utøvere å konkurrere på et profesjonelt nivå.

Det gjør bare hverdagen til norske profesjonelle utøvere kompliserende og dyrere siden at de må reise utenlands for å kunne konkurrere.

Så lenge det ikke finnes objektive og rasjonelle grunner for å opprettholde forbudet mot MMA, virker dagens regelverk diskriminerende og må oppheves.

Derfor har jeg også i dag sendt et skriftlig spørsmål til kulturministeren.

