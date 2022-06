Bistandsadvokat: – Ofrene er sterkt berørt

Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 mennesker skadd, etter at Zaniar Matapours (43) skjøt mot folk i Oslo sentrum.

Hendelsen skjedde like ved London Pub, et utested for homofile, under Pride-feiringen.

Christian Lundin er bistandsadvokat for de 21 skadde. Han forteller at hans klienter er sterkt berørt av hendelsen.

– Dette er en forferdelig opplevelse. Mine klienter har selvfølgelig reagert på hendelsen på ulik måte, men mitt inntrykk er at de får god oppfølging både psykisk og fysisk, sier Lundin til TV 2.

– Hendelsen har gjort sterke inntrykk på de jeg har snakket med.

Advokaten opplyser om at han enda ikke har snakket med alle sine klienter. Ti av dem betegnes som alvorlig skadd.