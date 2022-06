Bernie (91) har sønn på snart to år – har ansatt seks hjelpere

Den styrtrike forretningsmannen styrte Formel 1-sporten i tre tiår, før han ga seg i 2017.

VISER FREM SØNNEN: Fabiania Flosi og ektemannen Bernie Ecclestone på Ibiza. Foto: Screenshot/faksmilie Fabiana Flosi/Instagram

Nå bor Bernie Ecclestone sammen med sin familie enten i sitt hus i São Paulo i Brasil, i luksusvillaen i Sveits eller i sin bolig på spanske Ibiza.

Ecclestone ble ble far i en alder av 89 år, bare noen måneder før han rundet 90. Han giftet seg med sin kone Fabiana Flosi, en brasiliansk advokat, tilbake i 2012. Hun er 47 år yngre enn den britiske forretningsmannen.

I et lengre intervju med The Daily Mail forteller den tidligere mektige Formel 1-sjefen for første gang om hvordan han om dagene bare nyter livet sammen med sin kone og sønnen Ace, som blir to år i juli.

I sitt hus på Ibiza har ekteparet blant annet fått bygget en stor fiskedam, og 91-åringen forteller at sønnen elsker å gi mat til de små fiskene.

– Ace elsker å håndfore dem, sier Ecclestone i intervjuet.

Han forteller videre at hans snart to år gamle sønn nettopp har lært seg å svømme. Det er lek og moro hele dagen.

– Han liker å gjøre stort sett alt, forteller Ecclestone, som blir 92 år i oktober.

EKTEPAR: Bernie Ecclestone (91) sammen med sin kone Fabiana Flosi (46) Foto: James Moy

Har ansatt seks medarbeidere

Tidligere har Formel 1-kjendisen uttalt at han ikke var bekymret over å bli far i så høy alder.

– I min alder er man ikke lenger redd for døden. Man er bare takknemlig, uttalte han til tyske Blick, ifølge BT.dk.

I intervjuet med The Daily Mail avslører imidlertid den britiske forretningsmannen at han og kona får god hjelp til det meste. Ekteparet har ansatt seks medarbeidere i huset som bidrar med praktiske ting i dagliglivet og hjelper til med å passe sønnen.

– Faktisk er jeg usikker på hvor mange vi ansatte. Fem, eller mest sannsynlig var det vel seks personer. Det er Fabiania som håndterer dette, så det er hennes område, konstaterer 91-åringen.

Ecclestone har fra før tre godt voksne døtre. 67 år gamle Deborah, 37 år gamle Tamarah og 33-åringen Petra fra to forskjellige ekteskap.

Han har også fem barnebarn som er eldre enn hans yngste sønn.

Briten, som fyller 92 år 28. oktober til høsten, har lenge vært kjent som en kontroversiell figur. Han har ved flere anledninger vekket oppsikt med noen svært omstridte og kontroversielle kommentarer.

Tror Hamilton gir seg

Heller ikke i intervjuet med The Daily Mail klarer han å dy seg. Han hevder nemlig at sin landsmann Lewis Hamilton, som hittil denne sesongen ikke har fått det til å stemme i Formel 1-sirkuset, vurderer å gi seg før kontrakten med Mercedes går ut i 2023 på grunn av en konflikt med teamsjef Toto Wolff.

TROR HAN GIR SEG: Ecclestone tror Mercedes'stjernen Lewis Hamilton gir seg før kontrakten går ut i 2023. Foto: Paul Chiasson

– Toto begynner å få nok av Lewis. Det ser ikke en gang ut som Lewis prøver, gjør det vel? For å si det på en annen måte: Det ser ikke ut som om Lewis bryr seg når han taper, mener småbarnspappaen Ecclestone.

Lewis Hamilton har forøvrig vunnet verdensmestertittelen i Formel 1 sju ganger (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og 2020).

Ecclestone forteller at han fremdeles forsøker å være tilstede på alle Formel 1-rundene, og at den neste planlagte turen gå til Storbritannias Grand Prix på Silverstone-banen førstkommende helg, og så videre til Formel 1-runden i Østerrike helgen 10. juli.

Briten var administrerende direktør i Formel 1-gruppen fram til 2017, men har fortsatt en liten rolle som rådgiver for styret som administrerer den ypperste motorsporten. Han har i en årrekke vært en av motorsportens mest innflytelsesrike – og rike – personligheter.

Ifølge økonomimagasinet Forbes hadde Ecclestone en personlig formue på tre milliarder amerikanske dollar i 2022.