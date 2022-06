Supertalentet om motgangen: – Lett å grave seg ned

Det er snart tolv år siden Mathias Emilio Pettersen fikk internasjonale ishockeyentusiaster og norske supportere til å sperre opp øynene.

«Finnes det ord for dette?».

Det er blant kommentarene under videoen som ble lastet opp på Youtube.

Den grønnkledde Manglerud-gutten på ti år fikk eldre motspillere til å se ut som kjegler.

Forventingene ble bygget opp. Pettersen skuffet ikke. 14 år gammel dro han til USA for å jakte drømmen om NHL. Fire år senere ble han draftet av NHL-klubben Calgary Flames.

Siden har man ventet på at han skal få sjansen.

– Jeg trengte det

– Det er lett å grave seg ned og synes synd på seg selv. For meg er ikke det et alternativ, sier Pettersen til TV 2.

En ny sesong var i gang og Pettersen skulle igjen forsøke å overbevise NHL-laget om å gi ham sjansen.

2021/22-sesongen skulle bli hans sesong.

Til å begynne med overbeviste han nok ingen. Den offensive spilleren produserte nesten ikke målpoeng for AHL-klubben Stockton Heat.

MOTGANG: Mathias Emilio Pettersen (til venstre) brukte lang tid på å finne toppnivået den foregående sesongen. Foto: Jeff McIntosh

– Det var en treig start for meg. Det var ikke ideelt, spesielt ikke i den andre AHL-sesongen, som var blant de viktigste årene i mitt liv. Men jeg følte at jeg trengte det. Jeg trenger hvert år for å lære. Det er viktig for meg å holde det positivt og komme på trening og kamp for å bli bedre, sier 22-åringen.

Pettersen opplevde at trenerne og medspillerne var tålmodige med ham. Han spilte i en rolle som var litt mindre offensiv og trengte tid til å tilpasse seg.

– Det var en veldig deilig følelse da det snudde. Jeg begynte å score mål og være en skikkelig del av laget. Jeg fikk høyere selvtillit, brukte farten bedre, holdt mer i pucken og dominerte mer med den og fant ulike måter å være god på. Det defensive spillet begynte å bli ordentlig bra, sier han.

– Veldig tungt

Stockton Heat tok seg hele veien til semifinale i Calder Cup, som er sluttspillet til AHL.

Der møtte Pettersen og hans lagkamerater sine overmenn.

– Det var selvfølgelig veldig tungt å tape den siste kampen, sier Pettersen.

De tapte de tre første kampene og ga med det motstanderen Chicago Wolves fire muligheter til å avgjøre best-av-syv-serien.

Så vant Stockton Heat de neste to kampene og tvang med det frem en sjette kamp. Der brast drømmen om finaleplass.

– Det er fin læring for meg å spille sluttspillhockey. Når man kommer så langt i sluttspillet, er man så nær man kan komme NHL. Vi følte at de kampene der var finalen. Det sto om marginer, og vi følte egentlig at vi fortjente bedre. Vi er veldig stolte, sier han.

Chicago Wolves vant finaleserien 4-1 over Springfield Thunderbirds.

LANDSLAGSSPILLER: Mathias Emilio Pettersen under VM i 2021. Talentet har spilt flere landskamper for Norge. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Nå er han hjemme i Norge og nyter late dager. 22-åringen har gitt seg selv to uker med helt fri, for å lege småskader og gjøre hodet klart for en ny sesong.

NHL-forventninger

– Forventningene før neste sesong er å ta skikkelig steg. Uansett hvor jeg spiller, blir det viktig å få en god start på sesongen. Jeg vil komme på «camp» (treningssamling) og vise at jeg er god nok til å være der oppe, sammen med andre spillere fra AHL-laget. Jeg vil vise at jeg har tatt steg og lært det siste året, sier han.

Han skal være med på sesongoppkjøringen til Calgary Flames. Før sesongen skal det avgjøres om han starter sesongen på klubbens farmerlag eller om han får sjansen i NHL.

– Tror du at du ville fått NHL-muligheten om du gjennom hele sesongen holdt det samme nivået som du holdt i siste halvdel av sesongen?

– Helt klart. Det er jo det som er utfordringen. Det viktigste er å gjøre det hele sesongen, det å komme inn i hver kamp og vise en ordentlig sult.

– Har du fått tilbakemeldinger som tilsier at du kan få NHL-sjansen til høsten?

– Vi hadde et møte hvor de sa til meg at om jeg har en god start på sesongen og viser det jeg gjorde i den andre halvdelen av forrige sesong, så får jeg selvfølgelig en sjanse da, svarer landslagsspilleren.