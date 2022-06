Superstjerner vraket til Tour de France: – En veldig vanskelig avgjørelse

Fredag går startskuddet for årets Tour de France, men det blir uten Quick-Step-rytterne Mark Cavendish og Julian Alaphilippe som begge er vraket til verdens største sykkelritt. Det kom fram da Quick-Step annonserte laget sitt mandag.

Cavendish har vunnet 34 etappeseire i Tour de France, like mange som Eddy Merckx.

Han tangerte rekorden i 2021, men får altså ikke muligheten til å slå den i årets ritt.

Søndag ble Cavendish, som av mange er betegnet som verdens raskeste spurter, britisk mester. Men selv om han viste at formen er på plass, var han ikke sikker på at det ville holde til Tour de France-plass.

– Jeg føler meg i bedre form enn i fjor og vi vet hva som skjedde da. Jeg vant fire etapper i Tour de France og den grønne trøyen, sa Cavendish ifølge Cyclingnews.

– Det er usannsynlig at jeg skal til Tour de France, så jeg får like gjerne bruke det i dag og i hvert fall vise at det ikke er formen min som er grunnen til at jeg ikke får dra, la sykkelstjernen til og fortalte at han så langt ikke har hørt noe fra Quick-Step-ledelsen fem dager før Tour de France starter i København.

– Jeg er god nok til touren. Jeg vet at om jeg dro, ville jeg vinne en etappe, understrekte Cavendish.

Alaphilippe-vrakingen: – En veldig vanskelig avgjørelse

Etter en stygg velt tidligere i år, har Alaphilippe de siste månedene trent seg opp igjen og forberedt seg til Tour de France.

I helgen gjorde han comeback under nasjonalt mesterskap i Frankrike, men blir altså ikke å se på startstreken 1. juli.

– Avgjørelsen om å la Julian være igjen hjemme var veldig vanskelig å ta. Han har jobbet hardt for å komme tilbake i form etter det som skjedde med ham i Liège, men vi føler at for en rytter som ham er det viktig å være i toppform og kunne konkurrere på toppnivå i et ritt som Tour de France. Derfor har vi bestemt oss for å gi ham mer tid til rehabilitering slik at han kan være 100 prosent til den andre delen av sesongen, forklarer sportsdirektør i Quick-Step Tom Steels.

– Å miste muligheten til å ikle meg min vakre regnbuetrøye i hjemlandet mitt er veldig trist for meg, og jeg vet at dette ville være en tøff avgjørelse for laget å ta. Samtidig har jeg full forståelse for det, for jeg ønsker ikke å stille til start om jeg ikke kan være på mitt beste, sier Alaphilippe selv.