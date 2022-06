Matapour fengsles i fire uker

Tingrettens kjennelse er avsagt mandag ettermiddag.

Der skriver retten blant annet at faren for at Matapour vil forspille bevis om han løslates nå, er stor.

Den 43 år gamle småbarnsfaren er dermed varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han vil også sitte isolert fra andre innsatte og får ikke tilgang på TV, radio eller aviser.

«Retten finner det klart at det er skjellig grunn til mistanke om drap, og kan ikke se at det i dag er nødvendig å ta stilling til om det er skjellig grunn til mistanke om terrorhensikt», skriver tingrettsdommer Rikke Lassen.

Videre skriver retten likevel at spørsmålet om terrorhensikt «fremstår uavklart».

Pågrepet raskt

Klokken var 01.14 natt til lørdag da politiet fikk den første meldingen om skyting. Fem minutter senere var Matapour pågrepet.

Mer enn 20 personer ble skadet i forbindelse med hendelsen. To menn, Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60), ble drept.

Politiet besluttet raskt å sikte Matapour for terrorhandlinger, drap og drapsforsøk. Den 43 år gamle småbarnsfaren har siden 2015 vært på radaren til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Fordi skytingen skjedde natten før den offisielle Pride-paraden i Oslo, og dessuten like utenfor utestedet London, som er særlig populært blant skeive, besluttet Oslo Pride å utsette årets parade.

Advarer mot konklusjoner

Siden har Matapours forsvarer, advokat John Christian Elden, gjentatte ganger uttalt at det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for gjerningsmannens handlinger.

FOLKEHAV: Selv om den offisielle paraden ble avlyst, strømmet folk til Oslos gater gjennom helgen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Siktede ble forsøkt avhørt av politiet både lørdag og søndag. Han nektet imidlertid å forklare seg så lenge politiet står fast ved at avhøret skal tas opp på lyd og bilde.

Årsaken er at Matapour frykter at politiet vil manipulere videoen i ettertid. Kun hvis avhøret sendes offentlig i sin helhet, vil han forklare seg på video.