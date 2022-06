Islamsk Råd om angrepet: – Tar sterk avstand fra homohat

To personer ble drept og flere skutt natt til lørdag, i det politiet etterforsker som en ekstrem islamistisk terroraksjon.

Islamsk Råd Norge (IRN) skriver i en pressemelding at handlingene ikke er forenelige med islamsk teologi.

– Norske muslimer er rystet over det grufulle terrorangrepet i Oslo natt til lørdag. Våre kondolanser og dypeste medfølelse går til de skadede og pårørende, uttaler IRN.

Fordømmer angrepet

Organisasjonen fordømmer angrepet, og sier de tar totalavstand fra drap på uskyldige menneskeliv. IRN skriver videre at gjerningspersonens handlinger ikke har rot i islam, og er fullstendig i strid med islamsk lære.

– IRN tar sterk avstand fra homohat, og står sammen med resten av befolkningen i sorgen. Islam tillater ikke å ta livet av uskyldige mennesker – om de så er homofile eller heterofile, skriver organisasjonen, og fortsetter:

– Angrepet er dessuten dypt bekymringsfullt all den tid vi vet at skeive er en av minoritetene i Norge som er mest utsatt for diskriminering og fordommer.

– Skaper assosiasjon



IRN påpeker siktedes historikk med psykiske liderelser, og poengterer at terroren ikke har forankring i islamsk teologi. Videre ber organisasjonen om derfor å vurdere omtalen av handlingene.

– Hvis Matapours voldsaksjon var motivert av homohat oppfordrer vi til å omtale terroren som en «ekstrem homofiendtlig handling» snarere enn «islamistisk», skriver rådet.

– Den siste betegnelsen skaper i allmennhetens sinn en assosiasjon mellom muslimers religion og voldshandlingen.