Petr Cech ferdig i Chelsea

Petr Cech (40) er ferdig som teknisk direktør i Chelsea. Han forlater jobben 30. juni opplyser klubben i en pressemelding mandag.

Avgjørelsen om å forlate Chelsea begrunner Cech med klubbens nye eierskap.

– Det har vært et stort privilegium å ha denne rollen i Chelsea, sier Chelsea-legenden om jobben han har hatt de siste tre årene.

– Med klubben under nytt eierskap føler jeg at det er et riktig tidspunkt for meg å tre til side. Jeg er glad for at klubben nå er i en utmerket posisjon med de nye eierne, og jeg er trygg på dens fremtidige suksess både på og utenfor banen, understreker 40-åringen.

Chelsea har gjort flere endringer siden den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly, som har selskapet Clearlake Capital i ryggen, kjøpte klubben fra Roman Abramovitsj i slutten av mai. Bruce Buck og Marina Granovskaia har gått av som henholdsvis styreleder og klubbdirektør i klubben.

Chelsea-eier Boehly sier i pressemeldingen at de har forståelse for Cechs avgjørelse og ønsker ham alt det beste for fremtiden.

Den tidligere målvakten spilte for Chelsea fra 2004 til 2015 og vant totalt 15 titler.